Les joueurs du Canadien ont vu les partisans de près lors du concours d’habiletés

Les partisans du Canadien ont pu voir leurs favoris de près, dimanche matin au Centre Bell, alors que l’organisation montréalaise avait retiré des portions de baie vitrée pour donner un accès direct aux joueurs lors de la présentation du traditionnel concours d’habiletés.

Durant la période d’échauffement, les joueurs ont passé plusieurs minutes à distribuer des rondelles autographiées et à poser pour des égoportraits. Même lors de certains concours, les joueurs discutaient avec des spectateurs.

Et plus de 30 minutes après la fin de l’événement, deux des rois du concours – Alex Belzile et Mike Matheson – étaient toujours sur le bord de la patinoire du Centre Bell à rencontrer patiemment les partisans qui attendaient leur tour pour les voir et échanger quelques mots avec eux.

«C’était la première fois que je voyais ça, a raconté le défenseur Johnathan Kovacevic, au sujet du retrait des portions de baie vitrée. C’était bien, ça permettait de regarder les gens dans les yeux quand nous leur donnions des rondelles, plutôt que simplement les lancer par-dessus.»

Cet événement est mineur au calendrier de bien des gens, mais certains partisans s’étaient levés tôt pour se rendre au Centre Bell et avoir la chance de regarder leurs favoris à un prix plus abordable que lors des matchs.

Et pour les joueurs, il s’agit d’un moment agréable en groupe.

«Nous n’avons pas très bien joué contre Toronto (samedi) et ça permet de changer les idées», a reconnu Rafaël Harvey-Pinard.

«C’est rare que nous passions du temps comme ça ensemble, a renchéri Kovacevic. Habituellement, oui, c’est agréable de jouer les matchs ensemble, mais il y a la pression. Aujourd’hui, ce n’était que du bon temps.»

Kovacevic a demandé les encouragements de la foule avant de s’élancer lors du concours du patineur le plus rapide.

«Je ne sais pas qui a pensé à envoyer le gars de six pieds cinq pouces», s’est-il exclamé.

Malgré tout, il s’est classé deuxième avec un temps de 13,908 secondes. Seulement Belzile a fait mieux que lui, avec un chrono de 13,744 secondes.

«Il y a des rumeurs selon lesquelles il (Belzile) s’est donné un élan en partant plus loin de la ligne», a laissé entendre Kovacevic en riant.

Le jeune Brysen Byron, fils de Paul, a aussi participé à ce concours. Le fils de l’entraîneur adjoint Alex Burrows et lui ont également eu leur tour lors des échappées éliminatoires.

Bien que Paul Byron n’ait pas encore joué cette saison, lui qui est affecté par une blessure à une hanche, il demeure très présent dans l’entourage de l’équipe.

Il était sur le banc du Canadien, dimanche, aux côtés des nombreux autres blessés. Quelques conjointes étaient aussi présentes avec leur marmaille.

«Pour eux (Byron et Burrows), ça vient compléter le cercle, mais pour nous, ça nous rappelle aussi pourquoi nous pratiquons ce sport. C’est parce que nous sommes tombés en amour avec le hockey à cet âge-là, a noté Kovacevic en parlant de la présence des deux jeunes sur la glace. Si je me mets à leur place, quelle belle expérience pour eux de pouvoir patiner dans un aréna plein comme ça!»

L’émerveillement des deux gamins a dû être le même que celui des nombreux enfants qui ont pu voir de près Belzile filer à vive allure sur la glace avant de leur tendre le gant pour un petit coup amical.

Matheson en puissance, RHP et Barron en finesse

En plus du concours du patineur le plus rapide, quatre autres épreuves étaient à l’horaire.

Matheson s’est imposé lors du tir le plus puissant, grâce à un lancer à 100,9 milles à l’heure. Kovacevic, Matheson et Michael Pezzetta ont été les seuls parmi les six tireurs à surpasser les 100 milles à l’heure.

«Vous vous sentez bien quand vous voyez que vous avez atteint les trois chiffres», a reconnu Kovacevic.

Les Blancs ont triomphé lors de la course à relais, puis Corey Schueneman a vaincu Harvey-Pinard dans un duel individuel sur le parcours à obstacles.

Harvey-Pinard s’est racheté lors du concours du tireur le plus précis. Justin Barron et lui ont été 4-en-4. Le Québécois a toutefois complété la séquence en 9,3 secondes, comparativement à 9,6 secondes pour Barron.

«Je ne m’attendais pas à ça, a reconnu Harvey-Pinard. J’étais quand même stressé. Si vous en ratez quelques-uns d’affilée, vous paraissez mal. J’étais donc content de ma performance.»

Les gardiens Samuel Montembeault et Jake Allen ont participé au concours de précision, mais préféreront probablement que l’on retire les séquences du montage souvenir.

Finalement, Chris Wideman a été le dernier survivant lors des échappées éliminatoires.

Au décompte final, les Rouges de notamment Belzile, Harvey-Pinard, Barron et Matheson ont gagné l’événement.