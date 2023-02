CRH: les deux premiers duels vont aux As

Les As de Saint-Basile ont drôlement compliqué la vie du Dynamo de Kedgwick en remportant les deux premiers matchs de la finale du Circuit régional de hockey, en fin de semaine.

En lever de rideau, vendredi, les As ont d’abord triomphé 4 à 3 en prolongation grâce à un but du meilleur pointeur de la ligue Kevin Gagné à la 11e minute.

Pour la vedette des As, il s’agissait d’un deuxième but dans la partie. Il a également préparé ceux de Nick Jessome et Sébastien Bernier. Bernier a de plus produit deux passes.

Les buts du Dynamo sont venus de Jérémy Hannah (2) et Tommy Gallant. Julien Hébert a obtenu deux passes.

Jonathan Connely a repoussé 30 des 33 tirs du Dynamo pour empocher la victoire. Le revers a été porté à la fiche de Billy Asselin, mis à l’épreuve à 38 reprises.

Samedi, les As ont tiré profit des deux buts et une passe de Malcolm Arseneau pour triompher 4 à 2.

Sébastien Bernier (1-1) et Nick Jessome ont aussi trouvé le fond du filet dans la victoire. Kevin Gagné a enregistré deux passes.

Les buts du Dynamo ont été l’œuvre de Jérémie Borris et Tommy Gallant. Raphaël Pelletier a participé aux deux buts des siens.

Jonathan Connely a triomphé en bloquant 31 rondelles. Son vis-à-vis Billy Asselin a dû composer devant 35 tirs.

La finale se poursuit samedi (Kedgwick) et dimanche (Edmundston).