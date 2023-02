Jeux du Canada: l’or en trampoline synchronisée pour Davis et Richard

Eric Davis et Dexter Richard, tous deux de Fredericton, ont eu l’honneur de remporter la toute première médaille néo-brunswickoise, lundi soir, aux Jeux d’hiver du Canada qui sont présentés sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Les deux gymnastes ont triomphé dans l’épreuve de la trampoline synchro avec un total de 43,270 points.

Rien ne laissait pourtant présager un tel dénouement, compte tenu que les deux bonshommes occupaient le septième échelon après les deux routines préliminaires en après-midi.

Ils étaient accompagnés sur le podium de la Saskatchewan (argent) et de l’Alberta (bronze).

Cette médaille d’or se veut en fait un baume sur une journée plutôt moyenne pour les athlètes de la province, lundi.

Ainsi, le skip de Mélodie Forsythe, pourtant médaillée d’argent aux récents Championnats canadiens M18, a subi une étonnante dégelée de 13 à 1 devant l’Île-du-Prince-Édouard.

L’Acadienne, qui avait pourtant pris l’avance dès le premier bout, a ensuite vu le club adverse exploser avec des manches consécutives de deux, trois, trois, deux et trois points.

Notons que le quatuor néo-brunswickois a triomphé 10 à 4, dimanche, contre le Yukon.

Forsythe et ses coéquipières reprennent l’action dès mardi en affrontant le Manitoba.

En ringuette, bien que les filles se soient bien défendues, elles ont baissé pavillon 3 à 2 face à l’Alberta. Grace MacMillan a réussi les deux buts d’Équipe NB. Mardi, les filles affrontent le Manitoba.

Au patinage de vitesse sur courte piste, Courtney Charlong a remporté sa course préliminaire et celle de qualification dans l’épreuve de 500m. Ç’a toutefois été un brin plus difficile dans le 1500m, bien qu’elle a triomphé lors de sa course préliminaire et pris le deuxième échelon dans la ronde de qualification.

Les rondes de médailles pour les deux épreuves, tant pour les filles que les garçons, ont lieu mardi (1500m) et jeudi (500m).

Au basketball en fauteuil roulant, le Nouveau-Brunswick a aisément pris la mesure des représentants de Terre-Neuve-et-Labrador au compte de 59 à 29.

Brandon Gillis (22), Logan Aalders (15), Austin MacLellan ( , Jake Fudge (7), Desiree Isaac-Pictou (4) et Mackenzie Chase (3) ont réussi les points du NB qui affronte mardi la Saskatchewan.

En gymnastique, si les garçons ont remporté l’or en trampoline, ç’a été plus compliqué pour le duo composé de Nya Snikkers et Audrey Waugh, de Fredericton. Elles ont terminé en huitième position au classement final.

Au karaté, dans l’épreuve du kata, Emilee Goodine, d’Oromocto, a pris le cinquième échelon. Une belle performance tout de même. Chez les garçons, Jacob LeBlanc, de Quispamsis, et Logan Hughes, de Head of Millstream, ont respectivement pris les 11e et 13e places.

Au biathlon, Anika Leigh, de Campbellton, a complété le sprint féminin de 6 km en 11e place grâce à un chrono de 20min29s7. Ç’a été plus difficile pour Madalyn MacKinnon (23e), Lalla McFarlane (24e) et Bridget Perry (31e).

Du côté masculin, Alexandre Comeau, de Nelson-Miramichi, s’en est plutôt bien tiré avec une huitième position. Liam Septon (28e), Eliot Hébert (32e) et Alex Sulis (34e) ont complété loin derrière.

En gymnastique artistique, l’équipe masculine occupait avant d’aller sous presse le neuvième rang après six des 12 épreuves.

Au hockey masculin, le Nouveau-Brunswick a subi une deuxième défaite en autant de jours. Après avoir perdu 4 à 1 contre la Saskatchewan, dimanche, les gars se sont inclinés 7 à 1 face au Québec, lundi. Connor Sturgeon a été l’unique buteur.

Au squash, la ronde des médailles pour le tournoi individuel a lieu mardi, mais les chances pour un podium sont nulles. Idem chez les filles.

Enfin, au tennis de table, après les 19e et 23e places pour les deux duos mixtes, dimanche, le tournoi du double masculin a vu le NB s’emparer de la septième position, lundi, grâce à un gain de 3 à 0 (14-12, 11-8, 12-10) contre l’Île-du-Prince-Édouard. Les filles, elles, ont pris la 10e place après un revers de 3 à 2 contre les Territoires du Nord-Ouest.