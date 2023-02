Le Moose gagne et perd devant les Knights

Dans les deux seuls matchs au calendrier dans le Circuit des moins de 18 ans, le Moose du Nord et les Knights de Charlottetown ont divisé les honneurs une partie de chaque côté, samedi, au Centre régional K.-C.-Irving.

Le Moose a d’abord surpris les champions du calendrier régulier dans le premier duel par la marque de 4 à 3 en fusillade.

C’est un but d’Izach Poirier en tirs de barrage qui a donné le gain au Moose (11-24-0).

Noah Breau, Logan Malley et Patrick Baxter ont marqué en temps réglementaire pour le Moose.

Dawson Sharkey a compté deux fois pour les Knights (24-6-4).

Anthony Savoie a réalisé 39 arrêts dans le gain.

Les Knights ont toutefois su rebondir avec brio dans la deuxième partie en défaisant le Moose 9 à 5.

Brennan Murphy a réussi trois buts et deux passes dans le triomphe. Dawson Sharkey et Jonah MacDonald ont également bien fait avec deux buts chacun.

Noah Breau (2-1), Izach Poirier (1-2), Anthony Field (1-1) et Matthew Ferdinand ont répliqué pour le Moose.

Ces deux parties mettaient un terme au calendrier régulier et cela veut donc dire que les trois meilleurs pointeurs de la ligue sont des représentants des Flyers de Moncton (21-10-4).

Zach Wheeler, l’un des plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ, a terminé au premier rang avec un total de 60 points, dont 21 buts. Cooper Cormier (25-27=52) et Jonah Leard (15-32=47), respectivement des espoirs des Wildcats de Moncton et du Titan d’Acadie-Bathurst, ont suivi dans l’ordre.