LHM: les Tigres martyrisés par les Timberwolves

Les gardiens des Tigres de Campbellton ont déjà mieux paru et ce sont les Timberwolves de Miramichi, bienheureux visiteurs, qui en ont profité. Menés par ses gros canons Daryk Dubé-Plouffe et Jacob Santerre, les T-Wolves ont aisément défait les Félins du Restigouche par la marque de 8 à 3, dimanche après-midi, devant 682 spectateurs déçus au Centre civique Mémorial.

Dubé-Plouffe a terminé sa journée de travail avec un but et trois passes, alors que le capitaine Santerre y est allé d’un tour du chapeau. Avec ses quatre points, Dubé-Plouffe (35-47) est devenu le premier joueur à atteindre le plateau des 80 points cette saison dans la LHM.

Reese Allen (1-2), Will Allen, Shane Delaney et Jérémy Duhamel ont été les autres buteurs des Timberwolves (23-15-7). Sam McKinney a obtenu trois passes, alors que Liam Travis et Félix Landry ont été tous deux crédités de deux mentions d’assistance.

Justin David, Dawson Stairs et Eli Reimer ont fourni le riposte des Tigres (24-14-6).

Ryan Knight a repoussé 32 des 35 lancers dirigés vers lui dans la victoire. Devant la cage des Tigres, Jacob Carrier (16-21) et Xavier Farrah (15-18) ont permis les huit buts des visiteurs sur 39 tirs.

Samedi, les Timberwolves ont fait goûter la même médecine aux Rapides de Grand-Sault dans un gain de 7 à 2 au Centre civique de Miramichi, où étaient massés 1111 spectateurs.

Jacob Santerre, encore lui, a réussi trois buts et une passe dans le gain. Daryk Dubé-Plouffe (1-2), Travis Badcock (1-1), Will Allen (1-1) et Jérémy Duhamel ont complété la marque. Zachary Duguay et Sam McKinney ont obtenu deux passes chacun.

Les buts des Rapides (17-24-1) sont venus des bâtons de Ben Diamond (1-1) et Mathis Huot.

Jack Flanagan a empoché le gain en arrêtant 30 rondelles. À l’autre bout, Frédéric Plourde a été bombardé de 40 lancers.