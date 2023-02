LHM: victoire facile pour le Blizzard

Samuel LeBlanc a réalisé son premier jeu blanc en carrière, Noah Matulu, Philippe Collette et Olivier Colombe ont marqué deux buts chacun et le Blizzard d’Edmundston a facilement défait les Ramblers d’Amherst par la marque de 7 à 0, samedi soir, devant 2293 spectateurs au Centre Jean-Daigle.

Cette victoire du Blizzard (31-12-1), une septième de suite, survient 24 heures après les deux gains de vendredi contre les Western Capitals de Summerside.

Le match n’était vieux que d’un peu plus de 13 minutes que les locaux menaient déjà 4 à 0 grâce aux premiers filets de la rencontre de Collette, Matulu et Coulombe, de même que celui du capitaine Mitchell McLeod. Coulombe, en deuxième, puis Collette et Matulu au dernier vingt, ont complété leur doublé par la suite.

Samuel LeBlanc a réussi son premier blanchissage en carrière en réalisant 19 arrêts, samedi. – Gracieuseté: Percy Picard

LeBlanc n’a eu besoin que de réaliser 19 arrêts pour empocher son premier blanchissage dans la LHM. Pour le portier de 17 ans, il s’agissait d’un 11e gain en 18 décisions cette saison et d’un huitième triomphe consécutif.

Jérémy Duguay, Jesse Chamberlain et Alex Arsenault ont amassé deux passes chacun dans la victoire.

Mitchell Dudar a fait face à 42 lancers devant la cage des Ramblers (14-24-5).