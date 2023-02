Olivier-Luc Haché transporte les Aigles Bleus en demi-finale

À l’évidence, les joueurs de la Péninsule acadienne savent marquer dans les grands moments. Après William Basque et son but vainqueur en prolongation lors du premier match de la série, Olivier-Luc Haché a imité son bon ami, lundi après-midi, en enfilant le filet gagnant en deuxième période de surtemps pour procurer une brillante victoire de 4 à 3 aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton sur les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Les hommes de Derek Cormier passent du même coup en demi-finale face aux Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Une victoire d’autant plus spectaculaire que le Bleu et Or a dû faire montre de beaucoup de caractère pour venir à bout des Panthers qui, rappelons-le, seront les hôtes du Championnat national.

En avance 3 à 0 après 30 minutes de jeu, la troupe de Derek Cormier a vu les Panthers remonter la pente et forcer la prolongation en nivelant la marque avec seulement 44 secondes à écouler au tableau d’affichage.

«C’est plaisant de gagner comme ça, s’est exclamé le hockeyeur de Savoy-Landing après la rencontre. C’est définitivement mon plus le plus important en carrière dans le hockey. Je n’ai aucune idée comment j’ai pu battre le gardien (Jonah Capriotti). Je me souviens d’avoir déjoué leur défenseur puis j’ai enfilé l’aiguille. J’ai hâte de voir la vidéo du but. Les gars m’ont dit que c’était un beau but.»

À noter que Maxime Boudreau a obtenu la mention d’aide sur le but vainqueur.

Haché a terminé sa journée de travail avec deux points puisqu’en début de match il a préparé le premier des deux buts de Rémy Anglehart.

«Je suis très fier d’Olivier-Luc, a révélé Derek Cormier. Olivier-Luc est parmi les gars sur lesquels je comptais pour combler l’absence de Mika (Cyr). Il a démontré de belles choses tout au long de la saison. En fait, je suis fier de tous les gars. Ils ont joué du très bon hockey dans cette série. Aujourd’hui, nous avons perdu le momentum en troisième et il faut admettre que leur but en fin de troisième a fait mal. Mais les gars ont démontré beaucoup de caractère en prolongation.»

Thomas Pelletier, pendant un avantage numérique, a été l’autre buteur des Aigles Bleus. Étienne Montpetit a réalisé 30 arrêts dans la victoire.

Pour les Panthers, TJ Shea a été, et de loin, le meilleur élément des siens. Il a non seulement marqué le but égalisateur, mais il a également préparé ceux de ses compagnons de trio Troy Lajeunesse et Kyle Maksimovich. Jonah Capriotti a fait face à 28 lancers devant le filet des Panthers.

Les Aigles Bleus vont maintenant bénéficier de quelques jours de repos avant d’entamer leur série demi-finale contre les puissants Reds. L’horaire de la série n’a toutefois pas encore été dévoilé.

«Nous sommes négligés et c’est évident que ce sera un gros défi à relever, affirme Haché. Mais nous venons de gagner du momentum dans cette série contre les Panthers et notre plan est de commencer la demi-finale avec force. Je suis convaincu que ça va bien aller.»

«Nous savons tous que les Reds sont les grands favoris, indique pour sa part Derek Cormier. Sauf que nous les avons battus pendant la saison. Nous avons d’ailleurs battu tout le monde cette saison. Nous allons nous concentrer de présence en présence. Nous verrons bien ce qui va arriver.»

Notons que les Panthers ont forcé la présentation d’un match ultime en l’emportant 4 à 1, samedi, à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Carson MacKinnon (2), Kyle Maksimovich et Darian Pilon ont réussi les buts des Panthers.

L’unique filet des Aigles Bleus est venu du bâton de… Olivier-Luc Haché.

L’autre demi-finale va opposer les Axemen d’Acadia, surprenants tombeurs des X-Men de St. Francis Xavier, aux Huskies de Saint Mary’s.