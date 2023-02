Puribec: Edmundston demande un congé d’un an

Parce qu’elle avait le sentiment de ne pas pouvoir présenter un club digne de ce nom sur le terrain, l’organisation du Frontière FM d’Edmundston a pris la décision de demander une sabbatique d’une saison dans la Ligue de baseball senior Puribec.

Dans un communiqué remis aux dirigeants du circuit et publié depuis dans les médias sociaux, le président Jean Lebel explique que les récents changements dans les règlements concernant les joueurs importés désavantageaient grandement le Frontière FM.

En décembre dernier, le Circuit Puribec a fait savoir qu’elle avait adopté de nouvelles règles au sujet de l’importation et les joueurs hors territoire.

Le problème pour le Frontière FM est que plusieurs membres de l’équipe provenaient des États-Unis et qu’il n’y a tout simplement pas assez de joueurs sur la scène locale pour présenter une équipe. Le fait que les lanceurs importés étaient désormais limités dans le nombre de manches qu’ils peuvent lancer a également joué en défaveur du Frontière FM.

«Le conseil d’administration avait commencé à solliciter l’intérêt des joueurs locaux et malheureusement très peu de joueurs ont confirmé, ou même manifesté leur retour. Afin d’éviter d’offrir un spectacle de piètre qualité et ne pas pouvoir rivaliser à la hauteur des autres formations, l’équipe d’Edmundston choisit de mettre sur pause ses opérations et prendre une année sabbatique», a entre autres révélé le président Lebel dans le communiqué.

Ce départ du Frontière FM suit celui des Toitures Pro Lemieux-Promutuel de Montmagny qui a décidé de fermer les livres après seulement trois saisons dans le circuit bas-laurentien. Dans leur cas, toutefois, la décision s’explique par leur arrivée dans la Ligue senior majeur du Québec.

C’est donc dire que la Ligue Puribec va opérer avec seulement cinq équipes en 2023, dont les Cataractes de Grand-Sault. Les autres formations sont le Ciel FM de Rivière-du-Loup, le Shaker de Rimouski, les Braves Batitech du Témiscouata et le Bérubé GM de Trois-Pistoles. Les cinq clubs vont disputer un calendrier de 20 rencontres.