Simon Hughes s’occupe des Sea Dogs

Acquis des Voltigeurs de Drummondville en retour de deux modestes sélections de quatrième tour le 18 décembre dernier, Simon Hughes s’avère une belle aubaine dans le camp des Islanders de Charlottetown. Le hockeyeur de 18 ans en a fourni une belle preuve, lundi après-midi, en enfilant deux buts, dont le filet vainqueur, dans un gain de 5 à 3 sur les Sea Dogs de Saint-Jean devant 5192 spectateurs au TD Station.

Hughes totalise déjà neuf buts et quatre passes pour 13 points en 22 parties avec les Islanders. En comptant ses cinq buts et deux mentions d’aide acquis avec les Voltigeurs, Hughes montre maintenant un dossier de 14 buts et six assistances en 52 duels.

Jérémie Biakabutuka (1-1), Michael Horth et Kiefer Lyons ont également fait bouger les cordages dans le camp des Islanders (21-27-6). Giovanni Morneau a été crédité de deux passes.

Pour les Sea Dogs (19-33-2), Pavel Simek (1-1), Luka Benoit et Noah Reinhart ont enfilé l’aiguille. Alexis Cournoyer a amassé deux mentions d’aide.

Jakob Robillard a repoussé 39 des 42 lancers des Sea Dogs. Dans le revers, Olivier Brideau a réalisé 25 arrêts.

Les Sea Dogs reprennent l’action jeudi en rendant visite aux Wildcats de Moncton au Centre Avenir.