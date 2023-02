Volleyball: le Bleu et Or défait par UNB

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont complété la saison régulière avec un revers de 3 à 1 devant les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, dimanche, dans le circuit de volleyball féminin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Les Reds (9-11) ont triomphé en des manches de 25-22, 21-25, 25-17 et 31-29.

Ivanah Urquhart-Mladineo et Abigail Pallister ont réalisé respectivement 12 et 10 kills pour les Aigles Bleues (5-15). Joanie Arsenault et Émily Robichaud ont pour leur part récolté 32 et 18 digs.

«Je suis très fière d’avoir joué avec les Aigles Bleues et je vais manquer cela», a révélé la vétérane de quatre saisons Pallister après la partie.

«Nous avions une jeune équipe et nous avons tout donné. L’ambiance a été bonne toute la saison. J’ai toujours voulu jouer pour les Aigles Bleues et je suis heureuse de l’avoir accompli. Je vais maintenant continuer comme entraîneure et possiblement jouer dans la région d’Ottawa, où je compte poursuivre mes études pour ma maîtrise en relations internationales», a ajouté Pallister.

L’entraîneur Joline Richard était très fière de ses joueuses pour l’ensemble de la saison.

«Nous avons travaillé fort même si nous avons perdu aujourd’hui. Je suis fière des trois vétéranes qui quittent (Pallister, Émile Robichaud et Joanie Arsenault). Nous aurions aimé gagner, mais je crois que nous avons fait un pas vers l’avant. Je suis vraiment fière de mon groupe. J’ai hâte de voir ce que nous réserve l’avenir. Nos plus jeunes ont pu jouer et elles ont gagné en expérience cette saison», a mentionné Richard.