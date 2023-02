Cruel destin pour le quatuor féminin de curling

Le sport peut parfois faire montre de cruauté quand le destin s’en mêle. Parlez-en à Wayne Tallon, l’entraîneur du quatuor féminin de curling qui doit se débrouiller sans Caylee Smith, tenue à l’écart de la compétition en raison d’une mononucléose qui s’est déclarée dès son retour de Timmins, en Ontario, où elle a aidé son équipe à remporter l’argent aux Championnats canadiens il y a une dizaine de jours.

Résultat, Mélodie Forsythe, Izzy Paterson et Rebecca Watson doivent se débrouiller à trois et les résultats sont loin de ceux qui étaient attendus. Très loin pour être plus précis.

Après avoir triomphé 10 à 4 contre le Yukon, dimanche matin, les Néo-Brunswickois ont depuis «mangé des volées» de 13 à 1 contre l’Île-du-Prince-Édouard, lundi, et 6 à 0 face au Manitoba, mardi après-midi.

À l’évidence, les filles sont encore sous le choc.

«Le curling, c’est un sport qui se joue à quatre, mentionne Tallon. Chaque membre de l’équipe joue un rôle important dans la performance du quatuor. Jouer à trois, c’est comme conduire une voiture avec une roue en moins.»

Tallon a bien tenté de greffer une réserviste à son équipe dans les jours qui ont précédé les Jeux du Canada, mais l’expérience ne s’est pas avérée concluante.

«Nous avons établi une dynamique d’équipe au cours des deux dernières années et ça ne fonctionnait pas avec l’autre. De plus, elle avait une façon différente de lancer sa pierre et les filles ne se voyaient pas balayer ses lancers. Bref, nous avons préféré nous présenter ici avec trois filles.»

«C’est sûr que les filles sont affectées par ce qui est arrivé. Elles sont tellement désappointées pour Caylee. Elles sont sous le choc de cette terrible nouvelle», mentionne-t-il.

Wayne Tallon raconte que la malchance de Smith lui rappelle celle de Mark Nichols, de l’équipe de Brad Gushue au Brier de 2022.

«Mark a dû rater la dernière fin de semaine du Brier parce qu’il a eu la Covid. Brad a donc dû continuer le tournoi avec un joueur en moins. Heureusement pour eux, ils ont quand même remporté le tournoi. J’ai d’ailleurs une anecdote concernant Mark. Il a pris la peine d’envoyer un message à Caylee en fin de semaine afin de lui faire savoir qu’il comprenait très bien ce qu’elle vivait. Il lui a même laissé son numéro de téléphone si jamais elle souhaitait lui parler de tout ça», confie Tallon.

«Caylee est d’ailleurs ici avec nous. Évidemment, nous faisons attention et elle a toujours en permanence un masque. Mais elle encourage ses coéquipières. Elle peut ainsi vivre un peu l’expérience des Jeux du Canada», dit-il.

Même si la côte à remonter s’annonce ardue, Wayne Tallon croit encore aux chances de son équipe de se tailler une place dans la ronde éliminatoire. Le hic, c’est que les filles doivent absolument remporter leurs deux derniers duels de la ronde préliminaire contre la Nouvelle-Écosse et l’Alberta. Et le hasard, qui décidément n’a jamais aussi bien coordonné ses affaires, veut que la Nouvelle-Écosse (bronze) et l’Alberta (or) soient les deux équipes qui accompagnaient le Nouveau-Brunswick sur le podium lors des Championnats canadiens.

«Les filles ont le talent pour y arriver, indique Tallon. Nous n’avons qu’à gagner ces deux matchs et nous sommes encore dans la course pour une médaille. Demain matin, nous allons avoir une bonne conversation et elles affronteront ensuite les Néo-Écossaises en après-midi.»

Wayne Tallon n’en fera toutefois pas une syncope si les filles ne parviennent pas à renverser la vapeur.

«Le plan c’est que la Nouvelle-Écosse et l’Alberta se présentent devant nous avec trop de confiance. Tu peux être certain que les filles vont tenter de placer le maximum de pierres dans la zone payante dès la première manche. On va bien voir ce que ça va donner», termine Wayne Tallon.