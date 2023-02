Hockey universitaire féminin: deux Acadiennes honorées pour leurs exploits

Deux Acadiennes ont été récompensées pour leur belle saison dans le Circuit de hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique. Ève LeBlanc, des Huskies de l’Université Saint Mary’s, s’est vu remettre le prix de joueuse-étudiante et communautaire, alors qu’Érica Plourde, des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, s’est taillé une place au sein de la deuxième équipe d’étoiles.

Ève LeBlanc, originaire de Petit-Rocher, est une arrière qui excelle autant en défensive qu’à l’attaque. Au cours de la dernière campagne, l’étudiante de quatrième année en psychologie a récolté un but et 11 mentions d’aide pour 12 points en 26 rencontres. Elle a aussi présenté un différentiel positif de +12, en plus d’avoir été l’arrière la plus utilisée de son club avec un temps de jeu moyen de 23min15 par partie.

Au niveau académique, la fille du directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton, Charles LeBlanc, a maintenu une note parfaite de 4,3.

La jeune femme s’implique également beaucoup dans la communauté, elle qui est une bénévole depuis quatre ans au sein du Manoir Ronald McDonald. Elle fait aussi du bénévolat dans quelques autres organismes.

«C’est réellement un honneur pour moi de recevoir cette reconnaissance, mentionne-t-elle. Pendant toutes mes années à l’Université Saint Mary’s, je crois que la combinaison de mon implication au niveau académique, athlétique et communautaire a définitivement sculpté la personne que je suis aujourd’hui.»

«J’ai rencontré tellement de personnes magnifiques pendant mon parcours avec les Huskies. J’ai d’ailleurs l’intention de poursuivre mon implication au niveau communautaire pour les années à venir. Si je peux améliorer la vie d’une seule personne au travers de tout ça, j’aurai réussi mon objectif», ajoute la sympathique athlète.

Érica Plourde, qui nous vient de Pigeon Hill, est une attaquante de deuxième année qui a pris le sixième rang des meilleures pointeuses du SUA avec un total de 28 points, dont 10 buts, en 28 parties.

Elle est la première joueuse du Bleu et Or à être honorée de la sorte depuis Kathryn Villeneuve en 2018-2019, alors qu’elle avait été choisie dans la première équipe d’étoiles du circuit.

«Honnêtement, je ne m’attendais pas du tout à ça. Je n’y pensais même pas», affirme Plourde en riant.

Cette agréable surprise lui confirme toutefois que son travail a été remarqué par les dirigeants du SUA.

«Je crois m’être beaucoup améliorée comme joueuse, dit-elle. Offensivement, je parviens davantage à profiter de mes opportunités. Et en défensive, ma confiance est meilleure. J’ai d’ailleurs été utilisée régulièrement en désavantage numérique. Je suis devenue une joueuse beaucoup plus complète.»

Plourde estime par ailleurs que le meilleur est à venir pour le Bleu et Or.

«Nous ne perdons que deux joueuses et nous sommes définitivement sur le bon chemin. Nous allons être encore meilleures la saison prochaine», révèle le numéro 8 des Aigles Bleues.

À noter que sa coéquipière chez le Bleu et Or, l’attaquante Élodie St-Jacques, a été choisie au sein de l’équipe d’étoiles des recrues.

La gardienne Kendra Woodland, des Reds de UNB, a par ailleurs été choisie la joueuse la plus utile du SUA.

La Britanno-Colombienne a dominé la ligue avec une moyenne de buts alloués de 1,10 et un taux d’arrêts de ,960. Elle a de plus remporté 13 de ses 17 décisions.

Le titre de recrue de l’année est allé à l’arrière Orianna MacNeil, des Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard, Izzy Weist, des Tigers de Dalhousie, a reçu le prix de joueuse avec le meilleur esprit sportif, Lexie Murphy, des Panthers, a été la meilleure joueuse de défense de la ligue, et Ben Berthiaume, des X-Women de St. Francis Xavier, est l’entraîneur de l’année.

La première équipe d’étoiles est composée de la gardienne Kendra Woodland et de l’arrière Jenna MacLean, des Reds, de l’arrière Lauren Dabrowski et des attaquantes Lea MacLeod et Maggy Burbidge, des X-Women, ainsi que de l’avant Shae Demal, des Huskies.

Au sein de la deuxième équipe, outre Plourde, on retrouve la gardienne Grace Béer et l’attaquante Brooklyn Paisley, des Tigers de Dalhousie, l’arrière Josie Chisholm, des X-Women, de même que l’arrière Orianna MacNeil et l’attaquante McKinley Nelson, des Panthers.

Enfin, l’équipe des recrues comprend, outre l’attaquante Élodie St-Jacques, la gardienne Grace Beer et l’attaquante Natasha Falk, des Tigers, la joueuse de défense Orianna MacNeil, des Panthers, l’arrière Kya Moss, des X-Women, ainsi que l’attaquante Amy Dvernichuk, des Tommies de St. Thomas.

Jacob Dion parmi les meilleures recrues de la saison

Comme il l’avait fait après sa première saison dans la LHJMQ avec les Voltigeurs de Drummondville, le défenseur Jacob Dion a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles des recrues du Circuit de hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique.

L’arrière des Aigles Bleus de l’Université de Moncton doit sa nomination après une brillante première campagne de 22 points (2-19) en 30 rencontres.

Questionné à savoir s’il était un brin déçu de ne pas avoir remporté le titre de recrue par excellence du circuit, Dion a répondu dans la négative.

«Le gardien Samuel Richard, des Reds de UNB, est un excellent choix pour ce prix, estime-t-il. C’est un gars que j’ai affronté dans la LHJMQ et c’est un très bon gardien. Ça n’empêche pas que j’ai eu une bonne saison.»

Pour tout dire, Dion semble encore flotter sur un nuage à la suite de la surprenante victoire du Bleu et Or face aux Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard, au terme d’une série quart de finale qui s’est rendue à la limite de trois matchs. Les Axemen d’Acadia ont également créé la surprise en éliminant les X-Men de St. Francis Xavier.

«Les deux équipes qui sont passées en demi-finale n’étaient même pas supposées gagner, confie Dion. Ça démontre que tout se joue sur la glace. Derek Cormier et ses adjoints ont fait un excellent travail pour nous calmer après que les Panthers ont créé l’égalité en fin de troisième. C’est sûr que les Reds vont être tout un défi en demi-finale, mais nous avons déjà réussi à les battre pendant la saison régulière.»

Dion n’est pas la seule recrue du Bleu et Or à figurer au sein de l’équipe par excellence des recrues puisque l’attaquant Jérémy Michel a lui aussi été choisi.

Sinon, trois arrières du Nouveau-Brunswick ont également été honorés.

Ross MacDougall et Adam McCormick, des Reds, ont été insérés dans la deuxième équipe d’étoiles, alors que Jaxon Bellamy, des Huskies de Saint Mary’s, s’est taillé un poste dans l’équipe des recrues.

Par ailleurs, Liam Hawel, des X-Men, a été choisi le joueur par excellence du SUA pour une deuxième saison consécutive. L’Ontarien a complété la saison avec un total de 39 points, dont 16 buts.

Son coéquipier Samuel Richard, grâce à une moyenne de buts alloués de 1,59 et un taux d’arrêts de ,933, a été choisi la recrue de l’année.

Le prix du joueur le plus gentilhomme a été attiré à l’attaquant Troy Lajeunesse, des Panthers, le titre de joueur-étudiant et communautaire est allé au gardien Matthew Welsh, des Huskies, et l’entraîneur de l’année est Tyler Naugler, également des Huskies.

La première équipe d’étoiles est composée du gardien Samuel Richard (UNB), des arrières Matt Brassard (ÎPÉ) et Justin MacPherson (Saint Mary’s), ainsi que des attaquants Liam Hawel (SFX), Troy Lajeunesse (ÎPÉ) et Matthew Struthers (SFX).

Dans la deuxième équipe, outre McCormick et MacDougall, on retrouve le portier Jonah Capriotti (ÎPÉ), de même que les attaquants Andrew Coxhead (Saint Mary’s), Simon Pinard (UNB) et Jason Willms (UNB).

Enfin, outre Bellamy, Dion et Michel, l’équipe des recrues concerne aussi le gardien Samuel Richard (UNB), de même que les avants Simon Pinard (UNB) et Cody Morgan (UNB).