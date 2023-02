Hockey: après une défaite crève-coeur, les Aigles Bleues regardent vers l’avenir

Malgré une performance très respectable comme négligées, la pilule était toujours difficile à avaler trois jours après l’élimination crève-coeur de l’équipe de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (11-17-0) contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s (18-9-1), samedi.

Elle est d’autant plus difficile à avaler que la troupe de l’entraîneur Marc André Côté était à la hauteur de ses rivales. Elles ont même forcé un troisième match dans ce 2 de 3 après avoir remporté une victoire 4 à 2 devant leurs partisans, jeudi soir, à l’Aréna Jean-Louis-Lévesque.

«Honnêtement, nous aurions pu gagner n’importe laquelle de ces parties-là. Nous avons joué du bon hockey. Mais nous n’avons pas eu la chance de notre côté samedi (lors du 3e match)», explique Côté.

Son ton traduit une profonde déception.

«De la façon dont ça s’est fait, c’est très difficile à prendre», résume Côté.

Après avoir forcé un troisième match, il a fallu cinq périodes pour décider du sort du match ultime.

«Nous nous sommes rendus en 2e prolongation, dans un match sans lendemain, contre une équipe qui a terminé 15 points devant nous. Nous avons quand même connu une belle croissance cette année.»

«Nous avons 15 joueuses qui participent à leurs premières séries au niveau universitaire, poursuit-il. Nos filles ont fait du millage. On va voir ce que ça va donner pour les années à venir.»

Dans les faits, c’est une équipe presque inchangée qui se retrouvera à l’automne, puisqu’il n’y a que deux Aigles Bleues qui ont joué leur dernier match dans l’uniforme bleu et or samedi. Il s’agit des défenseures Catherine Longchamp, d’Airdrie en Alberta, et de Pascale Lebeau, de Louiseville au Québec.

«Nous voulons continuer à progresser, explique l’entraîneur-chef de la formation. Même si on ne perd que deux joueuses, je ne veux pas que les filles tombent dans le confort. Il reste beaucoup de travail à faire et on espère que les filles seront dans un bon état d’esprit.»

Qui prendra la place des Longchamp et Lebeau? Côté explique que le service des sports pourrait faire une annonce d’ici quelques semaines.

«Nous avons quelques noms en tête, mais nous avons toujours des détails à finaliser.»

Avec une équipe presque complète, l’équipe peut déjà mieux préparer son programme d’entraînement.

«Nous voulons mettre les filles au défi pour qu’elles soient prêtes pour le mois d’août. Elles doivent bien comprendre nos objectifs et nos ambitions.»

Les filles profitent enfin d’une pause bien méritée au cours de prochaines semaines.

«Ç’a été une séquence difficile dans la dernière semaine. Nous allons reprendre les entraînements au retour du congé de mars», ajoute Côté.

À partir de là, les Aigles Bleues reprendront la préparation pour la prochaine saison, jusqu’aux examens.

Érica Plourde récolte cinq points

La performance d’Érica Plourde, de Pigeon Hill, dans cette série a été soulignée par le Service des sports de l’Université de Moncton mardi, en la coiffant du titre d’Athlète de la semaine. Elle a récolté deux buts et trois passes au cours des trois parties d’après-saison.

Si elle est honorée de la nomination, elle la troquerait volontiers pour un résultat différent.

«Je suis contente d’être l’athlète de la semaine, mais c’est sûr que j’aurais préféré que l’on se rende plus loin en série. Plusieurs filles l’auraient aussi mérité. Nous avons tous donné notre 100%. C’était l’objectif premier. J’ai essayé de contribuer à mon maximum pour aider mon équipe à gagner», explique humblement Érica Plourde.