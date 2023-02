Beauséjour: un duel qui promet entre Tracadie et Dalhousie

Pendant que les Marchands de Shippagan-les-Îles profitent de la pause que leur procure leur première place dans la section Nord, les Maraudeurs de Dalhousie et les Alpines de Tracadie vont s’affronter en quarts de finale du circuit de hockey Beauséjour pour décider qui ira rejoindre en demi-finale le club restigouchois.

Et si on se base aux résultats du calendrier régulier, les Alpines (4-13-1) semblent avoir un avantage sur les Maraudeurs (6-10-2). Ou du moins, ils semblent avoir le numéro des hockeyeurs du Restigouche.

Après tout, les Alpines ont remporté trois de leurs quatre parties en saison régulière face aux Maraudeurs.

Ceci dit, les séries éliminatoires sont une toute autre saison. D’un côté comme de l’autre, les entraîneurs Dave Cowan et Luc Bernard pourront compter sur des alignements complets, comme c’est souvent le cas à ce stade-ci de l’année dans le hockey senior.

Dans le camp des Alpines, la présence de joueurs comme Rémi Doucet et Riley Scott change énormément la dynamique de cette équipe. Quand tous les gars sont là, ou presque, les Alpines sont capables de grandes choses. Ils l’ont d’ailleurs démontré le 27 janvier dernier en surprenant les puissants Hawks d’Elsipogtog par la marque de 5 à 2.

«Rémi, Riley et le jeune (Marc-André) LeCouffe sont des joueurs qui peuvent changer un match à eux seuls», affirme Dave Cowan.

«Je m’attends à une belle série contre les Maraudeurs. C’est un club avec beaucoup de talent. Ils sont toujours bons en séries, il faut donc les respecter», mentionne Cowan.

Le défenseur des Maraudeurs Joey Bernard n’hésite d’ailleurs pas à dire que cette série pourrait s’éterniser.

«Je m’attends à ce que ça aille à six ou sept matchs, indique le meilleur pointeur des Maraudeurs en saison régulière (5-20=25). Ce sont deux clubs qui se connaissent bien.»

À l’instar de Cowan, Joey Bernard croit que la présence de tous les joueurs importants va grandement changer la donne.

«Quand tous les gars sont là, nous avons une belle profondeur à l’attaque. Des joueurs comme les frères Mockler, Ryan et Eric, ainsi que Jessyko Bernard apportent beaucoup d’expérience. Et nous avons plusieurs autres joueurs qui peuvent contribuer comme Jérémy Doucet, Jérémy LeBlanc, Vincent Charest, Blake Caplin, Olivier Gendron et Jake Parker, entre autres», révèle Bernard.

Son coéquipier Jessyko Bernard s’attend lui aussi à une série chaudement disputée.

«Ça va être serré, croit-il. C’est du hockey de série et nous devrons donc rester disciplinés. Sinon, il sera important de gagner la majorité de nos batailles pour la rondelle et de capitaliser sur nos chances en avantage numérique. Mais la véritable clé pour notre équipe, ce sera de se présenter pour chaque match, d’être patient et de respecter le plan de match.»

Les propos du gros attaquant des Maraudeurs ne diffèrent pas tellement différents de ceux de Dave Cowan.

«Il ne faut pas oublier que le hockey est un jeu d’erreurs et le but est d’en faire le moins possible, confie le pilote des Alpines. Dans du hockey de séries, c’est important de profiter de nos chances de marquer. Je suis un entraîneur qui aime voir sa défensive fermer le jeu et j’ai bon espoir que nos défenseurs vont y arriver puisqu’ils seront tous là.»

«Je déteste les matchs de 8 à 7», ajoute en riant Cowan.

– Tu n’aimais pas regarder les Oilers d’Edmonton et Wayne Gretzky dans les années 1980?, lui demande l’auteur de ces lignes.

«J’aime voir des buts quand je suis un simple partisan, mais pas quand je suis l’entraîneur», rétorque Cowan en éclatant encore une fois de rire.

«J’espère sincèrement que ça va être une belle série. Nos partisans, qui sont extraordinaires, méritent ça. Ils n’ont pas été choyés cette saison. C’est le temps de leur en donner», ajoute Dave Cowan.

Le premier match de cette série 4 de 7 sera disputé samedi au Palais de glace Inch Arran, puis les deux équipes se retrouveront dimanche au Complexe S.-A.-Dionne.

Section Est

Dans la section Est, les Hawks d’Elsipogtog sont dans l’attente d’un gagnant dans la courte série huitième de finale 2 de 3 qui opposera les Northmen de Miramichi et les Coal Miners de Springhill.

Les hostilités débutent vendredi au Centre civique. Le deuxième duel est prévu samedi au Community Centre. Si nécessaire, un troisième match aura lieu le samedi 4 mars, toujours à Springhill.

De leur côté, les JC’s de Bouctouche et les Coal Miners de River Valley vont entamer immédiatement leur série quarts de finale 4 de 7, dimanche au Centre J.-K.-Irving.

À noter que les champions de chaque section vont s’affronter en finale du Circuit senior Beauséjour.