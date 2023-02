Hockey universitaire: le David acadien contre le Goliath de la capitale

Avec la victoire de l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (11-17-2) de lundi soir qui a éliminé les Panthers de UPEI (17-10-3), la troupe de Derek Cormier doit maintenant affronter les Reds de UNB (24-4-2) dans un combat digne de David et Goliath.

Les Reds flirtent avec le sommet du palmarès canadien depuis le début de la campagne. Ils se maintiennent toujours au 2e rang. Et leur fiche semble donner raison aux experts qui établissent ce top-10.

Mais qu’importe ces faits, l’entraîneur-chef du Bleu et Or rappelle que sa formation a battu toutes les équipes du circuit au moins une fois cette saison, dont les Reds.

Le gagnant de cette série 3 de 5 méritera une place en finale du SUA, mais aussi sa place pour le championnat canadien, qui aura lieu à Charlottetown à partir du 16 mars.

«Que ce soit un 2 de 3 ou un 3 de 5, la mentalité est la même. Nous suivons notre modèle: nous gardons ça simple et nous jouons un match à la fois. Nous jouons vendredi et c’est le seul match qui compte pour l’instant», explique Derek Cormier.

Après une petite journée de repos mardi, l’équipe était de nouveau au travail sur la patinoire mercredi matin.

«Il faut peser sur le “reset”. C’est beau la victoire de la fin de semaine, mais en fin de compte, c’est autre chose qui commence vendredi. Il faut se concentrer sur ce match.»

Le classement national des Reds n’ébranle aucunement la confiance de Derek Cormier.

«Nous le savons très bien que dans cette ligue, toutes les équipes sont battables. Nous savons aussi que les Reds sont une des meilleures équipes au pays, mais c’est une nouvelle saison qui débute vendredi, explique l’entraîneur. Nous allons monter ce qu’on peut faire. Même dans notre série contre eux l’an dernier, ç’a été des matchs très serrés.»

Si les Aigles sont un peu moins reposés que les Reds, ils pourront cependant compter sur leur élan.

«Nous sommes sur la lancée des dernières séries, explique Cormier. Et nous savons que nous pouvons jouer à leur niveau. Si nous jouons notre meilleur hockey, nous aurons autant de chances que n’importe qui.»

Le pilote originaire de Dieppe s’attend quand même à une série difficile.

«Je crois que ça va être une longue série. Ça va aller au bout. Ça ne sera pas facile. Il s’agit vraiment de se concentrer sur le premier match de vendredi. C’est ça mon message aux joueurs», lance-t-il.

«Je traite mes joueurs comme des professionnels. Ils savent très bien ce qu’ils ont à faire pour se préparer.»

Derek Cormier est par ailleurs content de pouvoir rencontrer son ancienne équipe en séries à sa première année à la barre des Aigles. Mais n’ayez pas peur, son coeur est bel et bien avec le Bleu et Or.

«Depuis le temps que je suis à l’Université de Moncton, je vois vraiment la fierté de l’équipe et de son entourage. Je suis tellement fier d’être ici. Nous serons prêts vendredi pour les affronter.»

Les Aigles Bleus sont toujours privés des services de Vincent Lanoue et de Mika Cyr pour les demi-finales.

Les Aigles Bleus se rendent à Fredericton vendredi pour le premier de deux matchs en deux soirs. Ils recevront ensuite les Reds mardi, à l’Aréna Jean-Louis-Lévesque.

Si nécessaire, un quatrième match sera aussi tenu au Nid des Aigles mercredi, avant de retourner à Fredericton pour le match ultime le vendredi 3 mars. Tous les matchs débutent à 19h.