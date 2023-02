Hockey: les Aigles Bleus ramenés sur terre

Après avoir causé la surprise en quarts-de-finale en éliminant les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont été ramenée sur terre, vendredi soir, à Fredericton. Dans le premier match de la demi-finale du Sport universitaire de l’Atlantique, le Bleu et Or s’est incliné 8 à 3. Le deuxième match de cette série 3 de 5 aura lieu samedi, encore une fois au domicile des Reds.

Vendredi soir, les puissants Reds menaient déjà 3 à 0 après 20 minutes de jeu. Édouard St-Laurent et Alexandre Couture ont toutefois marqué dans les 10 première minute du 2e vingt pour réduire l’écart à un but. Les Reds se sont redonné un coussin de deux buts 22 secondes après le filet de Couture. Mais encore une fois, les Aigles ont rebondi et Thomas Cusson a fait 4 à 3.

Les joueurs de UNB ont toutefois vu neiger et ils n’ont jamais paniquer, inscrivant deux filets en l’espace de 18 secondes avant la fin de la 2e période.

Les Reds, qui menaient à ce moment 6 à 3, ont ajouté deux buts en troisième période pour conclure ce déplumage en règle des Aigles.

UNB a dominé 43-15 au chapitre des tirs au but. C’est Etienne Montpetit qui était devant la cage de la formation acadienne.

Auteurs de deux buts et une aide chacun, Simon Pinard et Kade Landry ont été les principaux tortionnaires du Bleu et Or. Jason Willms a conclu sa soirée avec une réussite et trois passes.