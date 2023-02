Jeux du Canada: journée sans éclat pour le N.-B.

Le Nouveau-Brunswick n’a récolté aucune médaille vendredi, alors que la première semaine des Jeux d’hiver du Canada de Charlottetown tire à sa fin. Voici le résumé des activités de la journée.

L’équipe de basketball en fauteuil roulant (mixte) a remporté sa demi-finale de consolation 55 à 24 contre Terre-Neuve-et-Labrador. Austin MacLellan de Riverview a été le meilleur marqueur de la province avec 17 points. Les Néo-Brunswickois lutteront donc pour la 5e place avec la Saskatchewan, samedi, à midi.

Au biathlon, au relais mixte simple, la paire composée d’Alexandre Comeau de Miramichi et d’Anika Leigh, ont pris la 11e place, avec un temps de 1h12m7s1. Bridget Perry de Miramichi et Alex Sulis ont pris le 16e rang avec leur temps de 1h16m30s2.

Au hockey masculin, le Nouveau-Brunswick luttait pour la 7e place dans sa finale contre la Nouvelle-Écosse en soirée. Il a fallu 48 secondes de prolongation pour défaire l’impasse de 4 à 4 qui subsistait après 3 périodes. C’est Jacob Rhyno de la Nouvelle-Écosse qui a marqué le but gagnant. Liam Kilfoil de Quispamsis, Zachary Boudreau d’Irishtown, Landon Paul de Bulls Creek et Nathan Weber de Riverview ont été les marqueurs du N.-B.

Au patinage de vitesse longue piste, Hejin Wang de Saint-Jean a pris le 27e rang au 1000 m avec un temps de 1m46s04. Elle a été suivie de Allyson Lawson (1m49s29; 29e) de Riverview, Morgan Haslett (1m50s24; 30e) de Saint-Jean et Christine Adams (1m52s07; 31e) de Keswick Ridge.

Chez les garçons, nos quatre patineurs se sont classés du 31e au 34e rang sur 35 compétiteurs. Gregor Dunnett (1m39s72) de Saint-Jean, Will Bower (1m40) de Fredericton, Conor Wilson (1m40s5) de Quispamsis et Philippe Robitaille (1m40s73) de Moncton étaient les porte-couleurs du N.-B.

Au départ groupé (10 tours), Adams a pris le 7e rang dans la finale B, et Wang a pris le 8e rang dans la même course à 14 patineurs. Chez les garçons, Bower a pris le 10e rang et Dunnett le 12e rang dans la finale B.

Au patinage courte piste, dans les quarts de finale du 1000 m, Courtney Charlong de Campbellton n’a pu faire mieux qu’une troisième place. Sa coéquipière Angela Wasson de Moncton, qui participait aussi à la Course A, a terminé 5e. Elles ne se sont donc pas qualifiées pour les demi-finales A. Dans la course B (Haut A), Charlong a pris le troisième rang, bon pour la 7e place au classement général. Wasson a terminé l’épreuve au 13e rang. Elles étaient suivies par leurs coéquipières Hannah MacDougall (15e) de Rothesay, Mya Payne (19e) native de Peterborough et Katie Bower (24e) de Fredericton.

Chez les garçons, c’est Jayson Lawson de Riverview qui a réalisé le meilleur résultat avec une 14e place. Il était suivi par Harry Earle (30e) de Fredericton, Emilio Carretero (35e) de Fredericton, Nathan Dochstader (36e) de Quispamsis et Nathan Rioux (41e) de Dieppe.

À la ringuette, les Néo-Brunswickoises ont battu la Colombie-Britannique, 14 à 3. Samedi, elles affronteront le Manitoba dans le match de la 5e place.

Au squash masculin, l’équipe du N.-B. a perdu son deuxième match de consolation 3 à 1 contre Terre-Neuve-et-Labrador. Seul Yehia Zabara de Dieppe a remporté son match contre Joël Stroud. Les filles jouaient plus tard en soirée.

Au tennis de table, les filles ont été exclues des quarts de finale. Joanna Teresa Raj et Esha Pradesh ont terminé la compétition respectivement en 19e et 20e place.

Chez les garçons, s’ils ont été exclus des quarts, les frères Harrison et Oliver Woodworth de Petitcodiac ont remporté tous leurs matchs de qualification, sauf celui qui les opposait en fin de parcours. C’est l’aîné Harrison qui a alors eu raison de son cadet Olivier, par 3 manches à 0 (11-9, 11-9, 11-8). Ils ont terminé la compétition au 9e et 10e rang.