Julie Gauvin, golfeuse élite et étudiante exceptionnelle

Julie Gauvin est non seulement une golfeuse talentueuse, elle est aussi une étudiante exceptionnelle.

En plus d’être une partie importante de l’équipe de golf de l’Université Delaware State, la Dieppoise de 20 ans vient d’être honorée pour la troisième fois par le recteur pour ses résultats académiques.

Et on ne parle pas ici de poterie ou de macramé, non monsieur, mais du programme de finances bancaires.

Celle qui veut devenir actuaire excelle dans des cours de comptabilité, d’analyse des marchés financiers et de gestion des finances personnelles, notamment.

L’Acadienne figure sur la liste d’honneur du recteur avec sa moyenne de 4,0 (l’équivalent d’un A dans chacun de ses six cours).

Elle a aussi fait partie de la liste d’honneur du doyen (une moyenne globale de plus de 3,0) de sa faculté à deux reprises.

Déjà dans sa troisième année au Delaware, Julie Gauvin étudie déjà dans ses temps libres pour son premier examen en actuariat

Elle devra toutefois attendre un peu avant d’amorcer sa saison 2023, puisqu’elle se remet d’une commotion cérébrale subie non pas parce qu’un golfeur écervelé à oublier de crier «fore», mais à cause d’une chute en planche à neige durant les fêtes.

La golfeuse droitière a donc raté le premier tournoi de la saison, en fin de semaine dernière à Williamsburg, en Virginie.

Il lui en restera cinq avant le championnat de la conférence nord-est (NEC), qui sera présenté du 24 au 26 avril à Atlanta, en Georgie.

«Ça va de mieux en mieux et j’espère pouvoir jouer bientôt. Pour le moment, les médecins ne me laissent rien faire. C’est le même protocole pour tous les sports», explique-t-elle.

L’athlète acadienne est en congé forcé depuis un mois.

«J’ai beaucoup de temps libre que je n’ai pas d’habitude. Normalement, mon horaire est plein avec les entraînements et mes études. Mais présentement, j’ai tout le temps du monde.»

Son objectif principal pour le moment est de revenir en santé, mais aussi de se qualifier pour le reste des tournois de la saison.

Seulement cinq des 12 golfeuses des Hornets peuvent participer à une compétition.

«Je veux faire ma part dans l’équipe pour qu’on puisse bien faire au tournoi régional», mentionne celle qui a grandi sur les allées du club Fox Creek, à Dieppe.

Et peut-être, qui sait, mener son équipe à une première participation au championnat de la NCAA, du 19 au 24 mai à Scottsdale, en Arizona.

Même si ses études demeurent sa priorité, Julie Gauvin n”exclut pas une carrière professionnelle au sein de la LPGA dans le futur.

«Je veux garder toutes mes portes ouvertes. J’aimerais jouer au golf professionnel un jour, mais pour tout de suite, mon plan est de travailler en actuariat. Mais une chose est certaine; je vais continuer à jouer au golf parce que j’adore ce sport-là.»