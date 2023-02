Les Sénateurs marquent deux fois tôt en troisième période et battent le Canadien 5-2

Les Sénateurs d’Ottawa auront eu le numéro du Canadien cette saison. Austin Watson et Drake Batherson ont marqué tôt en troisième période et le club montréalais s’est incliné 5-2, samedi soir au Centre Bell.

Les Sénateurs ont ainsi balayé la série saisonnière entre les deux équipes, remportant chacun des quatre duels en temps réglementaire.

La dernière manche a été relativement serrée, samedi, jusqu’à ce que les deux réussites des visiteurs en début de dernier tiers cassent les reins du Tricolore.

Derick Brassard a amassé un but et une aide, tandis que Shane Pinto et Julien Gauthier ont aussi marqué pour les Sénateurs (28-26-4). Nick Holden a récolté deux aides et Mads Sogaard a réalisé 29 arrêts.

Mike Matheson et Nick Suzuki ont répliqué pour le Canadien (25-30-4), qui a vu sa série de victoires être freinée à deux. Samuel Montembeault a repoussé 17 tirs.

Le Canadien jouera ses quatre prochains matchs à l’étranger contre des équipes de la section Pacifique. Son premier arrêt aura lieu mardi à San Jose pour un duel face aux Sharks.

Un bond ici ou là

Le début de match n’a pas été particulièrement spectaculaire. Certains des poids lourds ont mis la table pour plus tard en distribuant de bons coups d’épaule.

Les Sénateurs ont finalement ouvert le pointage avec 4:48 à faire au premier vingt. Brassard a fait dévier un tir de Holden dans l’objectif. Ce jeu est survenu après un appel sévère des juges de ligne qui a mené à un dégagement refusé contre le Tricolore.

Le Canadien a généré un peu plus d’offensive en deuxième période et il a temporairement pris les devants.

Matheson a fait bouger les cordages à 4:29 à la suite d’une belle montée individuelle.

Suzuki a ensuite placé le Canadien en avant 2-1 en battant Sogaard en échappée à 8:46.

Quelques instants plus tard, Rafaël Harvey-Pinard a été incapable de profiter d’une passe de Suzuki lors d’une attaque à deux contre le gardien.

Josh Anderson a été la cible suivante d’une passe magistrale de Suzuki. Son lancer sur réception n’a toutefois pas été très franc et Sogaard a facilement fait l’arrêt.

Les Sénateurs ont créé l’égalité 2-2 à 13:51 du deuxième vingt. Une couverture défaillante du Canadien devant son filet a permis à Pinto d’aisément faire dévier une passe d’Alex DeBrincat au fond du filet.

Les visiteurs ont ensuite pris le contrôle de la rencontre grâce à deux buts dans un intervalle de 47 secondes tôt en troisième période. Watson a fait dévier un tir de Travis Hamonic dans l’objectif à 4:31, puis Batherson a déjoué Montembeault grâce à un tir précis à 5:18.

Entre-temps, Suzuki avait raté une occasion de créer l’égalité 3-3 lors d’une échappée. Il avait perdu l’équilibre en tentant une feinte devant Sogaard.

Gauthier a porté le coup de grâce en déjouant Montembeault lors d’une attaque à deux contre un avec 8:03 à écouler au cadran.