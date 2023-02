Athlétisme: les Aigles Bleus brillent au Field House

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont connu l’un des meilleurs week-ends de leur histoire aux Championnats d’athlétisme en salle du Sport universitaire de l’Atlantique, présentés vendredi et samedi au Irving Oil Field House de Saint-Jean.

Les athlètes du Bleu et Or ont non seulement mis la main sur 11 médailles, mais ils ont aussi établi un record provincial et deux records de l’U de M. C’est sans oublier qu’ils ont brisé pas moins de 45 records personnels.

Ajoutez à cela, le titre d’athlète par excellence du SUA sur la pelouse pour Samuel Bourque, le titre d’athlète le plus utile des championnats pour Max Mazerolle et le prix de l’étudiant-athlète pour service communautaire pour Alain Lavoie.

Mazerolle et Bourque, mais aussi Caroline Gagnon, ont évidemment été les principales vedettes des Aigles Bleus pendant ces championnats. Ils seront d’ailleurs les trois représentants du Bleu et Or aux Championnats canadiens universitaires qui auront lieu dans deux semaines à Saskatoon, en Saskatchewan.

Mazerolle, pour un, a raflé trois médailles d’or, soit au 60m haies (8s48), au saut à la perche (3m90) et à l’heptathlon (4462 points).

«Mon objectif était de gagner trois épreuves, mais je suis quand même un peu surpris pour l’or à la perche, indique Mazerolle, 20 ans. Je me doutais que ça allait se jouer entre moi et Cameron Davis (UNB), mais ce dernier a été complètement écarté du podium en utilisant une mauvaise stratégie. Il a préféré attendre à 3m70 avant de commencer à sauter et ça n’a pas été une bonne idée. Il n’était pas assez bien réchauffé pour sauter aussi haut pour commencer.»

«À Saskatoon, je sais très bien que je n’ai aucune chance pour une médaille, mais je crois possible de battre le record des Aigles Bleus à l’heptathlon. Il appartient à Jean-Luc Bastarache et il est de 4569 points. Je suis passé à seulement 107 points de le battre en fin de semaine», ajoute Mazerolle, qui remportait le titre d’athlète le plus utile des Championnats du SUA pour une deuxième année consécutive.

Alain Lavoie (à droite) s’est vu remettre le prix d’athlète-étudiant communautaire du SUA. – Gracieuseté Avec trois médailles d’or, Max Mazerolle (à droite) a été choisi l’athlète le plus utile des Championnats d’athlétisme en salle du SUA. – Gracieuseté Samuel Bourque (à droite) a été choisi l’athlète par excellence sur pelouse pour la saison d’athlétisme en salle du SUA. – Gracieuseté

Bourque, lui, s’est imposé au lancer du poids (16m01), en plus de prendre le deuxième rang au lancer du marteau (16m42). Ce dernier tir se voulait un nouveau record à l’U de M.

«Ç’a été une très belle fin de semaine, concède Bourque. J’étais surtout concentré à briser les 16 mètres au lancer du poids, alors ça m’a agréablement surpris de réussir 16m42 au marteau. Je ne m’y attendais pas. C’est mon meilleur lancer à vie.»

«À Saskatoon, j’aimerais bien remporter le bronze. Je suis actuellement catalogué au cinquième rang au Canada, mais il n’y a que 29 centimètres qui me sépare du troisième au pays. Une bonne journée pour ma part et une moins bonne pour l’autre et ça pourrait arriver. Un podium est très réalisable», confie le colosse du Bleu et Or, qui s’est dit très honoré du titre d’athlète par excellence du SUA en pelouse.

Pour ce qui est de Gagnon, elle a triomphé au 60m haies en battant à la fois la marque des Aigles Bleues et celle du Nouveau-Brunswick. Elle a franchi le fil d’arrivée avec un chrono pile de 9 secondes sans aucun centième.

«Mon objectif était de briser les neuf secondes, avoue la jeune sprinteuse de 21 ans. J’ai bien couru cet hiver avec des courses de 9s20 et 9s14 et je me disais que c’était possible pour en fin de semaine. Mais ça s’en vient. C’est mon objectif de briser les neuf secondes à Saskatoon. Comme je vais me mesurer à des filles plus rapides, je suis confiante que ça va m’aider à aller encore plus vite.»

Si Mazerolle, Bourque et Gagnon ont brillé, il ne faudrait quand même pas passer sous silence les performances de Guillaume Basque et Kyla Hughes.

Basque a complété son week-end avec une médaille d’argent au 60m haies (8s70), ainsi que des podiums de bronze au saut à la perche (3m30) et à l’heptathlon (3973 points). De son côté, Hughes a mis la main sur le bronze au lancer du poids (11m96) et au lancer du marteau (14m52).

«Je suis moins satisfaite parce que je n’ai pas bien lancé. Je suis capable de mieux, mais cela arrive dans la vie. J’ai raté de 50cm mon meilleur lancer et cela a fait une différence», révèle Hugues, qui avait raflé l’or en 2022.

Notons par ailleurs les victoires de Jillian Langille (60m haies), Shelby MacIsaac (300m), Abigail Passy (saut à la perche), Lexie Shannon (triple saut) et Christopher Grant (lancer du marteau), des Reds de UNB.

Soulignons aussi la médaille d’or du Néo-Brunswickois Ryan Evans, des Mustangs de l’Université Western, lors des Championnats d’athlétisme en salle universitaire en Ontario. Evans a réalisé l’impressionnant total de 5106 points.

Il s’agit de la meilleure performance cette année au Canada, tout groupe d’âge confondu.