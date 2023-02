Connor Richard joue les héros

Connor Richard a été le grand héros des Tigres de Campbellton, dimanche après-midi, au Centre civique Mémorial. Déjà qu’il avait inscrit le but égalisateur dans la dernière minute du troisième vingt, l’attaquant de 20 ans n’a eu besoin que de 47 secondes en prolongation pour donner une victoire de 5 à 4 face aux Timberwolves de Miramichi.

Peter Stanger (1-1), Jake Kyle (1-1) et Austin Arsenault ont été les autres buteurs des Tigres. Ethan Dollemont et Eli Reimer ont obtenu respectivement trois et deux mentions d’aide.

La riposte des T-Wolves a été l’œuvre de Sam McKinney (1-1), Mason Beck (1-1), Jacob Santerre et William Schofield. Daryk Dubé-Plouffe et Will Allen ont récolté deux passes chacun.

La recrue Xavier Farrah a réalisé 39 arrêts pour empocher le gain. Le revers a été porté au dossier de Ryan Knight qui a fait face à 42 lancers.

Les Tigres reprennent l’action mercredi en visitant les Red Wings de Fredericton au Grant-Harvey Centre. De leur côté, les Timberwolves seront les visiteurs au Centre E.-&-P. Sénéchal pour se mesurer aux Rapides, vendredi soir.