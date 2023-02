Jeux du Canada: une première semaine positive selon Nicole Smith

Les attentes étaient évidemment un brin plus élevées, mais ça n’empêche pas la chef de mission Nicole Smith d’accorder une note positive à Équipe Nouveau-Brunswick pour la première semaine d’activités des Jeux d’hiver du Canada présentés sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Une première semaine qui s’est soldée par une récolte de quatre podiums, dont une brillante et inattendue médaille d’or des gymnastes Dexter Richard et Eric Davis, de Fredericton, dans l’épreuve de trampoline synchronisée.

On doit aussi à Richard l’une des trois breloques de bronze dans l’épreuve individuelle, toujours en trampoline.

Les deux autres médailles de bronze impliquent d’autre part la patineuse de vitesse sur courte piste Courtney Charlong, de Campbellton.

Comme prévu, Charlong s’est hissée sur le podium dans son épreuve de prédilection, le 500m. Et elle a aussi aidé l’équipe du relais à remporter l’autre médaille, en compagnie de Mya Payne, de Fredericton, Hannah MacDougall, de Rothesay, et Katie Bower, de Fredericton.

«Il y a eu quelques déceptions, mais somme toute ç’a plutôt bien été durant cette première semaine, estime Nicole Smith. Nous avons été très bien accueillis par la délégation hôtesse. Les gens y sont très chaleureux. Tant au niveau de l’hébergement que de la bouffe, ç’a été excellent.»

«Sur le plan sportif, c’est sûr que nous nous attendions à un peu mieux dans certaines disciplines. Je pense entre autres au curling féminin, au basketball en fauteuil roulant et à la ringuette, entre autres. Pour le curling, par exemple, la maladie de Caylee Smith (mononucléose) n’a pas aidé. C’est dommage parce que les jeunes ont tellement travaillé fort pour se rendre jusqu’ici», révèle la chef de mission.

Nicole Smith était par ailleurs sur place pour trois des quatre médailles remportées. Il n’y a que le relais qu’elle a raté, puisqu’elle assistait au même moment à un match de basketball en fauteuil roulant.

«J’étais dans la foule avec les parents de Courtney quand elle a terminé troisième. C’était spécial de vivre ça avec eux. C’était également très spécial de vivre la médaille d’or avec Dexter et Eric. Ces deux jeunes hommes espéraient si possible un podium, mais jamais en or. Ç’a été une super belle surprise», mentionne-t-elle.

Selon Nicole Smith, la deuxième semaine promet d’être fort intéressante, particulièrement au judo.

«Traditionnellement, le judo est un sport dans lequel nous réalisons toujours de belles réussites. Nous fondons de beaux espoirs sur Mahée Savoie, entre autres, qui a gagné le bronze en 2019. Nous croyons aussi que Molly Kane, déjà médaillée de bronze en 2019, sera aidée par son expérience. Le curling masculin et mixte, la boxe, l’escrime et le skicross sont d’autres épreuves où il pourrait y avoir de belles surprises. J’ai hâte de voir ça», affirme Nicole Smith.

Les autres épreuves à l’affiche cette semaine sont le hockey féminin, le tir à l’arc, le badminton, le ski de fond et le snowboard.

Courtney Charlong pose fièrement avec ses deux médailles de bronze. – Gracieuseté: Bruce MacFarlane

Une expérience inoubliable pour Courtney Charlong

Courtney Charlong s’est présentée de l’autre côté du pont de la Confédération avec la ferme intention de remporter deux médailles et c’est exactement ce que la jeune Restigouchoise a réussi.

«C’était mon objectif en venant ici, surtout au 500m qui est ma distance préférée», affirme la patineuse de 16 ans. J’étais également vraiment contente d’avoir gagné le bronze avec mes amies.»

Charlong dit avoir vécu une semaine de rêve au Complexe sportif Eliyahu Wellness de North Rustico.

«Je suis encore excitée par toute cette ambiance qu’il y avait. Comme les Jeux étaient proches de la maison, toute la famille était là. J’en ai des frissons tellement c’était beau à voir. Les gradins étaient remplis. C’est probablement ma plus belle expérience en compétition jusqu’ici», révèle-t-elle.

Courtney Charlene s’accordera un peu de repos avant de reprendre l’entraînement en vue de la grande finale de la Coupe Canada qui prendra l’affiche à Québec, du 10 au 12 mars.

«Comme tous les membres de l’équipe nationale seront présents, je ne m’attends pas à gagner de médaille. Mais j’aimerais par contre battre mes records personnels. J’y vais pour vivre une belle expérience et pour faire de mon mieux», révèle la double médaillée de bronze des Jeux d’hiver du Canada.