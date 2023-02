Disputant un troisième match en trois jours, le Titan d’Acadie-Bathurst n’a pas fait le poids face aux Islanders de Charlottetown, dimanche, au Centre Eastlink, s’inclinant 6 à 3.

Morneau Giovanni a mené l’attaque des vainqueurs, avec un tour du chapeau.

Peter Repcik a pour sa part contribué trois mentions d’aide.

Donovan Arsenault, Dominik Godin et Robert Orr ont offert la riposte des visiteurs.

«Après une grosse victoire samedi (face aux Cataractes de Shawinigan), on voulait être parfaits aujourd’hui. Mais je pense que la fatigue s’est fait ressentir», explique l’entraîneur, Gordie Dwyer.

Selon lui, l’aspect mental a aussi fait défaut, surtout en début de match.

«C’est certain que c’est décevant, parce qu’on met nos joueurs dans des situations qui vont nous donner des chances de gagner. On était malheureusement chancelants mentalement en début de partie et Charlottetown a su profiter de ses chances.»

Ross Campbell a effectivement touché la cible dès la 39e seconde de jeu.

Pas exactement une bonne façon d’amorcer une rencontre…

«On a eu des bons moments par la suite, mais on n’était pas au même niveau qu’eux, avec une troisième partie en trois jours», ajoute-t-il.

Le pilote du Titan est convaincu que le mauvais début de match a littéralement coupé les jambes de ses joueurs.

«Charlottetown était frais et dispos. Ils sont sortis très fort et nous avons commis plusieurs erreurs en début de partie. Tout ça a donné le ton pour le reste du match.

Samedi, la troupe de Gordie Dwyer a mis fin à une vilaine séquence de 14 défaites de suite, avec une superbe victoire en tirs de barrage face aux Cataractes de Shawinigan.

C’est un but de Robert Orr contre le gardien Antoine Coulombe qui a permis à l’équipe locale de signer un triomphe de 5 à 4.

Orr a connu tout un match avec une récolte de quatre mentions d’aide.

Donovan Arsenault et Joseph Henneberry ont marqué deux buts chacun pour les gagnants.

Ben Allison termine quant à lui sa soirée de travail avec trois passes de plus à sa fiche offensive.