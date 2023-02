L’U de M tout près de l’élimination

Les Aigles Bleus sont maintenant acculés au mur suite à leur revers de 7 à 1 devant les Reds de UNB, samedi, devant 2509 spectateurs réunis au Centre Aitken de Fredericton.

Le Bleu et Or tire de l’arrière 2-0 dans cette série demi-finale 3 de 5 et pourrait donc subir l’élimination dès mardi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Vincent Deslauriers, pendant une supériorité numérique à mi-chemin pendant la période médiane, a été l’unique buteur des Aigles Bleus.

Simon Pinard (2-1), Michael Petizian (2-1), Cole Mackay, MacAuley Carson et Brady Gilmour ont réussi les buts ds Reds. Austen Keating, Kane Landry et Connor Hall ont amassé deux passes chacun.

Samuel Richard a réalisé 23 arrêts dans la victoire. Son opposant Etienne Montpetit a repoussé 41 rondelles.

«C’est difficile pour nous, révèle l’entraîneur du Bleu et Or Derek Cormier. On semble manquer de confiance. On peut jouer beaucoup mieux que cela. Il nous faut ce deuxième effort pour lancer et marquer des buts.»

«La minute qu’on lâche, les Reds en prennent avantage. On devra faire mieux devant nos partisans, mardi soir. Nos unités spéciales doivent faire mieux», confie Cormier.

Les Aigles Bleus n’ont marqué qu’un seul but en sept avantages numériques.