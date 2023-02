Pierre-Luc Lurette n’aura pas mis trop de temps pour se trouver une nouvelle équipe

Quelques jours après avoir disputé son dernier match universitaire avec les Ridgebacks de l’Institut de technologie de l’Ontario, où il évoluait depuis quatre ans, le défenseur de Val-d’Amour porte maintenant les couleurs des Thunderbolts d’Evansville dans la Southern Professionnal Hockey League (SPHL).

Pour tout dire, le hockeyeur de 24 ans n’en a pas encore terminé avec les études, mais il complétera les cours de sa dernière session universitaire en ligne.

«Ça ne change pas grand-chose parce que même si je vivais à Oshawa, je suivais déjà mes cours en ligne», mentionne l’Acadien de 6 pieds 3 pouces et 220 livres.

«Ce n’était pas vraiment dans mes plans de faire le saut chez les professionnels, mais quand l’opportunité s’est présentée je n’ai juste pas pu refuser. De toute façon, je réalise un rêve de ti-cul. C’est quelque chose que je peux rayer de ma bucket list.»

Après un seul entraînement, Lurette a disputé ses deux premiers matchs ce week-end. S’il a été blanchi de la feuille de pointage, il a néanmoins été utilisé entre 16 et 18 minutes dans chacune des deux rencontres.

«Ça m’a surpris de jouer autant après une seule pratique, dit-il. Surtout que nous avons affronté chaque fois les Rivermen de Peoria qui sont la meilleure équipe de la ligue. L’entraîneur (et directeur des opérations hockey) Jeff Bes semble aimer ma façon de jouer. Nous avons perdu le premier match 3 à 2 après qu’ils eurent marquer à la toute dernière seconde de jeu. Et hier soir (samedi), nous avons gagné 5 à 2. Je crois que nous avons une bonne équipe et j’ai hâte de voir où ça va m’emporter.»

L’ancienne vedette des Tigres de Campbellton s’est dit fort surpris par le niveau de jeu offert dans la SPHL.

«Ça ressemble pas mal au hockey universitaire. Il y a aussi de bonnes foules. Pour notre partie de samedi, au Ford Center, il y avait plus de 4500 spectateurs. Les gens sont très bruyants lors des parties. Ç’a été une belle surprise pour moi», souligne-t-il.

«Il m’est même arrivé une drôle de chose après la partie. Comme nous portions des chandails spéciaux, ils ont été mis à l’encan après le match. Le lieu s’est vendu à 450$ US. Je n’en revenais pas. Je vais être honnête, jamais je n’aurais payé un tel prix pour mon chandail», lance-t-il en riant.

Pierre-Luc Lurette – Gracieuseté

Lurette tient par ailleurs à préciser qu’il ne se fixe aucun objectif à long terme avec sa carrière professionnelle.

«Je prends ça au jour le jour. Dans cette ligne, il y a un gros roulement de joueurs. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. La saison prochaine, j’ai quelques options devant moi. On verra bien.»

Parmi les options envisagées, il y a celle de se diriger vers l’Europe. La raison est fort simple, son amie de cœur étudie en médecine en Irlande et il aimerait bien se rapprocher d’elle. Il y a également l’option de continuer de jouer en Amérique du Nord. De plus, Lurette s’est découvert dans les derniers mois une nouvelle passion. Pour se faire des sous tout en étudiant, il a commencé à travailler comme juge de lignes pour des matchs de niveau AAA chez les moins de 18 ans.

«J’ai adoré l’expérience. Des gros bonshommes comme moi comme juge de lignes, ils en cherchent. J’y pense sérieusement. J’ai aussi l’option de me lancer sur le marché du travail. Si une bonne opportunité se présente, je ne vais certainement pas m’en priver à cause du hockey», indique-t-il.

Questionné à savoir s’il continuait de suivre les activités des Tigres de Campbellton, Lurette a répondu dans l’affirmative.

«Je me suis même entraîné avec l’équipe pendant les vacances de Noël. Ils n’ont peut-être pas les résultats qu’ils voudraient ces temps-ci, mais l’important est d’arriver prêts pour les séries», révèle Pierre-Luc Lurette.

En bref… Plusieurs visages connus des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick évoluent dans la SPHL. C’est le cas, entre autres, de deux anciens des Tigres, Malik Johnson et Elliott St-Pierre, qui jouent respectivement pour les Ice Flyers de Pensacola et le Storm de Quad City. L’ancien du Blizzard d’Edmundston, Chase Carter, évolue pour sa part avec les Bulls de Birmingham. Notons aussi les anciens des Sea Dogs de Saint-Jean, Cole Regitano et Alexis Girard, qui appartiennent au Havoc de Huntsville et aux Ice Bears de Knoxville. Plus tôt cette saison, l’ex-Titan d’Acadie-Bathurst Zach Bennett évoluait pour les Thunderbolts, mais il a depuis été libéré… La SPHL a entamé la saison avec 11 équipes, mais les Bobcats de Vermillon County ont récemment fermé les livres après une trentaine de parties…