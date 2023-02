CRH: la jeunesse de Saint-Basile a fait la différence

À peu près personne ne s’attendait à voir Saint-Basile remporter la finale du Circuit régional de hockey en quatre matchs consécutifs. Même qu’il s’en trouvait plusieurs pour croire que les jeunes As allaient avoir bien de la misère à empêcher le Dynamo de Kedgwick, qui comptait sur beaucoup plus de vétérans, de savourer la première Coupe du Président de son histoire. C’était bien mal les connaître.

Après des victoires de 4 à 3 (double prolongation et 4 à 2 lors du premier week-end), les As ont continué leur aventure en triomphant 3 à 2, samedi, encore une fois en deuxième période de surtemps. Puis dimanche, sans trop forcer, ils ont mis fin au supplice du Dynamo en l’emportant 7 à 1.

Ce qu’on retient de cette conquête, c’est qu’avec six joueurs encore en âge pour évoluer au niveau junior et cinq autres qui sont âgés de moins de 25 ans, les As ont démontré que la jeunesse peut accomplir de grandes choses quand une petite poignée de vétérans gravitant autour d’elle sait comment lui insuffler sagesse, inspiration et détermination.

Pour le jeune défenseur de 18 ans Jacob Long, il ne fait aucun doute que la jeunesse des As a joué en leur faveur.

«Nous sommes tous en grande forme et nous sommes capables de jouer beaucoup de minutes. C’est sûr que notre jeunesse a fait une différence», révèle Long.

Les deux victoires en double prolongation en sont un bel exemple, signale Casey Fox.

«Notre jeunesse et notre vitesse ont fait une grande différence, indique Fox.»

«Nous ne nous attendions pas à gagner en quatre matchs, mais nous savions cependant que nous avions le club pour gagner, affirme l’arrière Alex Lavoie. Notre victoire de samedi leur a fait très mal. Et hier (dimanche), nous avons senti dès le début de la troisième période que le Dynamo avait abandonné.»

«Ce championnat, nous l’avons mérité, croit Lavoie. Je suis content de faire partie des gars qui ont ramené la coupe à Saint-Basile.»

Mais jeunesse ou pas, il n’en reste pas moins que les quatre vieux routiers du club, Jonathan Connely, Kevin Gagné, Sébastien Bernier et David Carrier, ont eux aussi eu un gros mot à dire.

Carrier était d’ailleurs fier pour Connely, seul joueur de l’équipe qui était en uniforme lors de la dernière participation des As à la finale du CRH en 2011–2012.

«Jonathan a été incroyable dans cette série. Je jouais avec les Ambassadeurs (de Saint-Jacques) dans le temps et j’ai vu Jonathan vivre les années difficiles des As. Je suis vraiment content pour lui», raconte Carrier, qui n’a jamais cessé de partager ses multiples expériences à ses jeunes coéquipiers.

«Je leur ai dit dès le début de la finale que c’était un privilège de jouer en finale et qu’il était important de profiter du moment. Je suis surpris que nous ayons gagné aussi rapidement. Mais même à 3-0 dans la série, je me suis assuré de prévenir les gars. Je leur ai fait savoir que je m’étais déjà retrouvé dans une situation de mener une série 3-0 avec les Ambassadeurs de Saint-Jacques pour ensuite perdre les quatre parties suivantes. Je ne me suis pas gêné pour leur dire que quand tu as un adversaire dans les câbles, c’est important d’en finir tout de suite», confie le vétéran Carrier.

Les As ont remporté six autres Coupes du Président au fil des années. Ils ont ainsi été couronnés en 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 et 2006-2007.

À noter que Kevin Gagné, qui a terminé au premier rang des pointeurs des séries (8-8=16), dont neuf points (3-9) en finale, a été choisi le joueur le plus utile.