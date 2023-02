Jeux du Canada: 68 arrêts pour une gardienne acadienne

Équipe Québec a beau avoir triomphé 5 à 1 devant Équipe Nouveau-Brunswick en lever de rideau du tournoi de hockey féminin des Jeux d’hiver du Canada, lundi après-midi, il ne fait aucun doute que la véritable vedette du match a été l’Acadienne Kristy Michaud.

Le petite gardienne d’Edmundston a réalisé, tenez-vous bien, pas moins de 68 arrêts sur les 73 lancers dirigés vers elle.

Rien qu’en première période, Michaud a fait face à 30 lancers et n’a tout de même alloué qu’un seul filet aux Québécoises.

«C’est la première fois que je fais face à autant de lancers dans une partie, s’est exclamé en riant la jeune athlète de 17 ans. Ce n’était pas facile, mais je l’ai fait. J’en suis très fière.»

«Dès la première minute de jeu, j’ai su que la soirée allait être longue parce que j’avais déjà fait face à trois lancers», dit-elle.

«Ceci dit, je n’ai pas fait ça toute seule. Mes coéquipières, surtout mes défenseures, m’ont permis de bien voir le jeu. La communication était bonne entre nous», signale celle qui évolue cette saison avec l’école privée de King’s-Edgehill, en Nouvelle-Écosse.

Équipe Nouveau-Brunswick fait partie de la division B, certainement la plus forte du tournoi. En plus du Québec, Michaud et sa bande doivent aussi composer avec la Colombie-Britannique, contre qui elles vont jouer mardi, et la Saskatchewan. La division A comprend l’Ontario, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta.

La division C implique Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Hillary Wood a été l’unique buteuse du Nouveau-Brunswick contre le Québec.

À noter qu’il n’y avait que le hockey féminin au programme ce lundi. La majorité des autres sports seront en action mardi.