Les Aigles Bleus ne baissent pas les bras, mais les deux défaites contre UNB ont fait mal

Triste sort de devoir affronter la deuxième meilleure équipe au pays en séries. Après deux matchs sur la route au pays des Reds de UNB (24-4-2), l’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (11-17-2) fait déjà face à l’élimination.

Il est cependant bon de rappeler que le Bleu et Or est une équipe en reconstruction. Après une saison à faire le plein de recrues avec la double cohorte causée par la pandémie, le Bleu et Or a aussi fait place à du sang neuf cette saison à la barre de l’équipe, avec l’arrivée de Derek Cormier de Dieppe comme entraîneur-chef.

Si l’équipe a connu un début de saison difficile, elle a bien rebondi grâce à l’éclosion de l’attaque menée en partie par Mika Cyr. Mais depuis que ce dernier a été écarté du jeu en raison d’une blessure, la confiance durement gagnée s’est rapidement effritée.

Le capitaine Vincent Deslauriers a bien voulu nous parler de son état d’esprit et de celui de ses coéquipiers, à la veille du troisième match de la série.

«Ç’a été dur, explique Deslauriers au sujet de l’atmosphère dans le vestiaire après la défaite de samedi. Ça fait deux défaites de suite, et pas par de petits pointages. Mais nous gardons toujours espoir. En revenant à la maison, nous avons une meilleure chance de gagner. Et avec l’appui de nos partisans, ça va beaucoup aider. L’atmosphère n’était pas trop pire, mais ça va aller mieux dans les prochains jours.»

Les Aigles reprennent déjà l’action mardi soir à l’aréna Jean-Louis-Lévesque.

Pas de relâchement

Pour gagner contre les Reds, les Aigles ne peuvent se permettre aucun répit.

«Dès qu’on lève un peu le pied, ils sont capables d’en profiter. Ils peuvent marquer assez rapidement dans ces situations.»

«Nous devons jouer jusqu’à la fin de la partie, même si nous tirons de l’arrière, analyse le capitaine. Nous l’avons prouvé lors du premier match: ils ont rapidement pris une avance de 2-0, mais nous sommes revenus pour égaliser la marque. Nous devons garder la tête haute et jouer nos 60 minutes.»

Depuis samedi, l’équipe est fort occupée à trouver des solutions.

«Nous visionnons beaucoup de vidéos pour voir ce qu’on a bien fait et ce qu’on a mal fait. Avec l’avantage de la patinoire, nous allons mieux pouvoir jouer de stratégie avec les lignes et des choses comme ça. Il faut travailler plus fort qu’eux pour montrer qu’on peut les battre», explique l’étudiant de MBA.

Appelé à expliquer le grand nombre de tirs de l’adversaire (43 vendredi et 48 samedi), Deslauriers évite de jeter le blâme sur sa défensive.

«Les Reds obtiennent plusieurs tirs quand ils bourdonnent dans notre zone. Mais ce ne sont pas tous des lancers dangereux. Oui, ça fait beaucoup de lancers, mais je ne suis pas prêt à blâmer la ligne bleue.»

Quel message le capitaine lance-t-il à ses coéquipiers?

«Il faut tout donner. Nous n’avons pas le choix. Ça pourrait d’ailleurs être mon dernier match à vie au hockey universitaire, alors j’aimerais qu’ils m’aident à poursuivre l’aventure. Je tiens à ce qu’ils sachent que je ne veux pas que ça se finisse mardi. Je vais tout faire pour que les gars terminent sur une bonne note», promet Vincent Deslaurier.

Le meilleur à venir

Outre Deslauriers, les Aigles Bleus ne perdent les services que de deux autres joueurs au terme des séries. Le gardien numéro un de la formation, Étienne Montpetit de Valleyfield, doit compléter son bac en Finances au printemps. De même, l’ancien Wildcats Olivier Desjardins, de Drummondville, complète un bac en Éducation. C’est donc une formation presque intacte – et plus mature – qui se retrouvera à l’automne.