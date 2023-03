Séries hockey M18: le Moose du Nord n’a pas digéré la dégelée subie dans le premier match

Francis Rochon détestait perdre quand il portait les couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Même s’il a moins de cheveux et qu’il commence à avoir un peu de gris dans la barbe, l’entraîneur du Moose du Nord a toujours horreur de la défaite.

Le pilote n’a pas du tout digéré la défaite de 7 à 2 subie mardi soir à Moncton.

Ses joueurs non plus.

«Mes gars ont du caractère. C’est l’identité que nous avons. Je m’attends à ce qu’ils reviennent très fort dans le deuxième match à la maison», souligne-t-il

Cette seconde rencontre de la demi-finale de Ligue de hockey majeur M18 du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard sera présentée jeudi soir au Centre régional K.-C.-Irving, à Bathurst.

«On a vu leur réaction après le premier match. Ils n’étaient pas contents. Ils étaient un peu frustrés d’avoir perdu et c’est ce que je recherche.»

Le match a pourtant été serré jusqu’en deuxième période, avant que le toit du Centre Superior Propane ne tombe sur la tête du Moose.

«On a commencé le match en force, mais on n’a pas été capables de capitaliser sur nos chances de marquer. On aurait pu donner le ton à la partie, mais on n’a pas réussi à compter le premier but», souligne l’entraîneur.

«Ce fut un peu la même chose en deuxième période. En fait, on dirait que c’est un peu l’histoire de notre saison.»

Malgré tout, l’ancien hockeyeur dit avoir confiance de voir son groupe revenir rapidement dans la série.

«On ne doit pas leur donner la chance de relancer leur attaque, parce que ça peut rapidement se terminer dans notre filet. Pour le reste, il faut maximiser notre effort. On a prouvé dans les deux dernières parties de la saison, que lorsqu’on reste dans notre système de jeu, ça fonctionne bien.»

Le capitaine Tristan Godbout en est un autre qui ruminait la défaite, mardi soir.

Le numéro 20 du Moose reconnaît que son équipe devra faire mieux lors de la deuxième rencontre de cette série qui couronnera la première équipe à atteindre huit points.

On ne peut pas relaxer dans certaines présences sur la patinoire. Contre une équipe comme ça, il faut donner tout ce qu’on a. On doit aussi avoir plus de discipline. On ne peut pas s’attendre à gagner un match en passant la moitié de la game en désavantage numérique», souligne-t-il.

«Cette série-là n’est pas finie.»

Du côté des Flyers, pas question de vendre la peau de l’orignal avant de l’avoir tué.

«Nous savons que ce sera difficile chez eux. Nous devrons certainement être encore meilleurs que dans le premier match», avance l’entraîneur John DeCourcey..

«Nous avons écopé de trop de punitions inutiles. On doit aussi faire mieux à ce chapitre. Je dirais aussi que nous devons avoir un meilleur départ et améliorer notre échec avant pour les forcer à faire des erreurs dans leur territoire.»

Pour le gardien Loïc Nadeau, la clé du succès réside dans le jeu des Flyers dans leur propre territoire.

«Il ne faut pas les prendre à la légère parce qu’ils ont une bonne attaque. Il faut s’assurer qu’on sait exactement quoi faire dans notre zone», mentionne le portier de 15 ans.

«Ce ne sera certainement pas un match facile pour nous. Ils seront à la maison et j’anticipe une partie robuste. Ça va être un vrai match de séries!»