Une judoka acadienne médaillée d’or aux Jeux du Canada

Le Nouveau-Brunswick a connu un faste après-midi, mercredi, avec une récolte de trois médailles, dont celle toute dorée de la judoka de 13 ans Marisol Savoie aux Jeux du Canada présentés sur l’Île-du-Prince-Édouard. La fleuriste Dominique Richard et le judoka Egan McLean ont quant à eux réussi à se hisser sur la troisième marche du podium.

Savoie, également éligible pour les Jeux de 2027, obtient ainsi la deuxième médaille d’or de la province après celle de la semaine dernière du duo de gymnastes composé de Dexter Richard et Eric Davis, à la trampoline.

Dans la finale des moins de 44 kilos, la jeune Acadienne de Moncton a eu raison de la Québécoise Maya Roy.

«J’ai perdu mon premier match contre elle plus tôt dans la journée par disqualification, raconte la jeune sœur de Mahée Savoie. Je m’étais promis de prendre ma revanche en finale. Je savais que je pouvais la battre parce que je l’avais déjà fait dans d’autres compétitions.»

Marisol Savoie pourrait ajouter une autre médaille samedi dans la compétition par équipe.

«Nous avons une bonne équipe, alors nous allons essayer d’aller sur le podium», ajoute-t-elle.

De son côté, Egan McLean, de Quispamsis, a triomphé 10-0 du Manitobain Braydin Nguyen dans le match pour la médaille de bronze chez les moins de 60 kg.

Deux autres judokas sont venus bien près de réussir le même exploit, soit Noah Cyr, d’Edmundston, chez les moins de 66 kg et Jacob Élément, de Dieppe, chez les moins de 55 kg. Dans les deux cas, ils ont perdu leur match pour la médaille de bronze.

L’équipe de judo pourrait ajouter quelques autres médailles jeudi puisque Mahée Savoie, Brandi Langley et Dakota Sanzana, pour ne nommer que ces trois filles, seront en action jeudi.

Le bronze pour Richard

En escrime, 24 heures après la troisième place de l’épéiste de Fredericton Claire Han, Dominique Richard, de Shediac Cape, l’a imité au fleuret.

Elle a mérité le bronze après avoir subi une défaite de 15-10 en demi-finale face à l’éventuelle médaille d’argent Ellie Davies, de l’Ontario. Plus tôt dans la journée, l’athlète de 15 ans a aisément battu Abby Bowles, de la Saskatchewan, au compte de 15-1.

«Je suis très content de ma demi-finale, affirme Richard. Ç’a été un match serré. J’ai fait mon possible. Je vais maintenant prendre part à l’épreuve par équipe, vendredi. Je crois que nous allons être compétitives. Les chances pour une autre médaille sont bonnes.»

Sur une note humoristique, notons que Dominique Richard a commencé à pratiquer l’escrime il y a un peu plus de quatre ans après avoir écouté le film Star Wars.

«Je voulais être une Jedi et mes parents m’ont donc inscrit en escrime, dit-elle en riant. J’étais bien loin de m’imaginer que j’allais participer quatre ans après aux Jeux du Canada, encore moins gagner une médaille.»

Le Nouveau-Brunswick totalise maintenant huit médailles, soit deux d’or et six de bronze. C’est seulement un podium de moins qu’en 2019, alors que la province avait terminé les jeux avec une médaille d’or, trois d’argent et cinq de bronze. Rappelons que le record du Nouveau-Brunswick aux Jeux d’hiver est de 21 (4-7-10), exploit réussi en 1995 aux Jeux de Grande Prairie.