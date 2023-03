Disc golf: un ado acadien cogne aux portes des rangs professionnels

Antoni Richard ne joue au disc golf que depuis deux ans. Pourtant, le jeune homme âgé de 16 ans cogne déjà aux portes des rangs professionnels.

Le Dieppois vient tout juste de signer une entente avec Thoughspace Athletics, un manufacturier de disc basée dans l’état du Maine

Il a de plus mérité le titre de joueur le plus prometteur de l’Atlantique du Tour Flickline, une série de huit événements qui se sont déroulés sur les parcours des quatre provinces du Canada atlantique.

L’année 2023 sera sa dernière au niveau amateur 1, la marche tout juste avant le niveau professionnel.

L’équipe de Thoughspace Athletics comprend deux des 50 meilleurs joueurs au monde, dont le Canadien Thomas Gilbert.

«Je n’étais pas vraiment dans l’équipe l’an passé. J’avais plus un rôle d’ambassadeur. Mais ils ont aimé ce que j’ai fait et ils ont décidé de m’embarquer officiellement dans l’équipe. C’est pas mal cool», lance avec enthousiasme l’étudiant de 12e année à l’école Mathieu-Martin.

Ce partenariat lui permet de mettre la main sur de la marchandise gratuite, qu’il pourra par la suite vendre pour éfrayer le coût de ses tournois et de ses voyages.

Il aura aussi droit à de l’équipement spécialisé pour lui permettre d’améliorer ses performances.

La saison du jeune acadien débutera à la mi-mars.

Il disputera 15 tournois à travers les Maritimes et le nord-est des États-Unis.

Une nouvelle passion

C’est durant la pandémie que le Dieppois a véritablement découvert sa passion pour le disc golf.

«J’adore jouer. Je ne peux rien trouver de négatif à dire sur mon sport. C’est difficile à expliquer. C’est un sport qui me rend toujours heureux. Je suis vraiment accro», souligne-t-il.

Antoni Richard a évidemment joué au golf traditionnel, ainsi qu’au ultimate frisbee.

Combiner les deux était donc quelque chose de tout à fait naturel pour lui.

Ses progrès ont été fulgurants.

De débutant en 2020, il a pris le 13e rang des championnats mondiaux juniors de 2022, à Peoria, en Illinois.

«Je n’avais aucune attente. En fait, je ne pensais pas terminer aussi haut au classement. J’ai été constant pendant tout le tournoi, de la première à la dernière ronde», analyse l’athlète âgé de 16 ans.

D’ailleurs, la dernière ronde de cette compétition a été la meilleure de sa carrière (-7).

Au classement final, il termine le tournoi avec une fiche de -13, soit à 17 coups du champion (-30).

À la lumière de ce résultat, personne ne peut prédire jusqu’où ira Antoni Richard au cours des prochaines années.

«Ce sera une année de développement pour moi. Je vais essayer de jouer le plus de tournois possibles. Je vais aller dans le Maine et dans le New Hampshire pour des tournois et des camps», précise-t-il.

«J’ai commencé à être vraiment compétitif l’an passé. Mais cette saison, j’aimerais vraiment atteindre un autre niveau. La clé pour moi, ça va être de montrer de la constance.»

Quand on lui mentionne les rangs professionnels, ses yeux s’illuminent.

Il fait remarquer que les meilleurs joueurs au monde décrochent des contrats qui valent des millions de dollars.

En 2021, l’Américain Paul McBeth a d’ailleurs signé une entente de 10 millions $ avec l’entreprise Discraft Disc Sport.

«C’est un rêve, mais je pense que c’est atteignable», affirme-t-il.

«Je ne m’attends pas à gagner chaque tournoi auquel je vais participer, parce que le niveau de compétition sera très élevé. Mais je vais certainement tout donner pour bien représenter mon équipe en 2023.»