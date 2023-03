Hockey M18 majeur: Ben Cross est le joueur le plus utile à son équipe

Bien qu’il soit terminé au quatrième échelon dans la colonne des pointeurs, derrière les membres du premier trio des Flyers de Moncton, l’attaquant Ben Cross, des Caps de Fredericton, a été choisi le joueur le plus utile de la Ligue de hockey des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cross (26-20=46), le meneur de la ligue au chapitre des buts, est un espoir de l’Océanic de Rimouski qui l’a signé comme agent libre plus tôt cette saison. Cross a d’ailleurs été également honoré pour avoir dominé les buteurs de la ligue, en plus d’avoir été élu au sein de la première équipe d’étoiles.

Zach Wheeler, des Flyers, a évidemment reçu le trophée du meilleur pointeur grâce à ses 60 points (21-39). Wheeler figure aussi dans la première équipe d’étoiles.

Ses coéquipiers Noah Collette (6-14=20) et Austin Sanchez (12-8=20) ont été choisis respectivement la recrue de l’année et le joueur avec le meilleur esprit sportif.

Le trophée Luc-Bourdon remis au défenseur de l’année appartient à l’espoir des Saguenéens de Chicoutimi, Colby Train (6-19=25), du Vito’s de Saint-Jean, alors qu’Éric Bissonnette, des Caps, s’est vu remettre le prix de l’entraîneur de l’année. Train a évidemment été élu lui aussi dans la première équipe d’étoiles.

Notons enfin que le meilleur duo de gardiens de la ligue est Hudson Bradley (2,41, ,922) et Kiefer Thompson (2,55, ,918), des Knights de Charlottetown.

Les autres membres de la première équipe d’étoiles sont le gardien George Gallant (3,09, ,924), du Wild de Kensington, le défenseur Simon Duguay (3-6=9), du Moose du Nord, ainsi que l’attaquant Cooper Cormier (25-27=52), des Flyers.

La deuxième formation d’étoiles est composée du portier Niko Boudreau (3,41, ,911), du Moose, des arrières Seamus MacEachern (5-15=20), du Wild, et Andrew Thompson (3-8=11), des Knights, de même que les avants Jonah MacDonald (18-27=45) et Dawson Sharkey (25-15=40), des Knights, et Ethan Dickson (11-22=33), du Wild.