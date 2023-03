Repêchage de la LHJMQ: plusieurs Néo-Brunswickois sont convoités

Six joueurs qui ont la note A, quatre qui sont classés B et quelques autres qui pourraient se faufiler dans les cinq premières rondes. À l’évidence, le prochain repêchage de la LHJMQ s’annonce encore une fois pas mal bon pour le Nouveau-Brunswick.

Parmi les premiers de classe, on retrouve trois porte-couleurs des Flyers de Moncton, une équipe qui nous a habitués au fil des ans à proposer de bons espoirs. Ce sont Zach Wheeler, un attaquant, et deux défenseurs, Noah Collette et Connor Sturgeon.

Les trois autres évoluent dans des écoles privées, soit les attaquants Liam Kilfoil, des Crimson Knights de Salisbury Prep, Landon Paul, des Wildcats de Kimball Union Academy, et Tyson Goguen, des Cardinals de South Kent Selects Academy.

Le seul de ce groupe qui semble faire l’unanimité pour la première ronde est Kilfoil, un petit attaquant de 5 pieds 9 pouces qui s’est avéré le meilleur élément d’Équipe Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada.

«C’est un marchand de vitesse possédant une vision du jeu incroyable, confie un recruteur d’une équipe de la LHJMQ. C’est un Riley Kidney un peu plus petit.»

Un dirigeant le compare pour sa part à un autre ancien joueur du Titan.

«Il possède de bonnes mains et c’est aussi un bon patineur. Il ressemble un peu à Ethan Crossman dans sa façon de jouer.»

Wheeler, qui semblait être il n’y a pas si longtemps un choix de premier tour assuré, a semble-t-il perdu des plumes la semaine dernière aux Jeux du Canada.

«Ç’a été la grosse déception des Jeux, révèle un dirigeant. J’ignore s’il était blessé ou quoi, mais il n’était juste pas capable de suivre le rythme. Nous savions que son patin était sa principale faiblesse, mais nous étions aussi d’avis que son IQ pouvait compenser. Avant les Jeux, il était aux environs du 10e rang sur nos listes. Aujourd’hui, je ne suis même plus certain qu’il va sortir en première ronde.»

Un recruteur mentionne pour sa part que «les attentes étaient élevées à son sujet et disons que s’il n’a pas nécessairement fait baisser sa cote aux yeux des équipes, il ne l’a également pas amélioré. Dans son cas toutefois, il faut regarder plus loin que ce qu’il nous a démontré dans ce tournoi».

Ceci dit, un autre recruteur considère toujours l’attaquant des Flyers comme un espoir de premier plan.

«C’est un joueur complet, dit-il. C’est un magicien sur la glace. Il peut tout faire. Il me fait penser à Jonathan Toews. Il peut marquer et faire des jeux. Il n’a pas beaucoup de défauts.»

Noah Collette – Gracieuseté

Noah Collette, de son côté, est vu par un recruteur comme un clone de Miguël Tourigny.

«Son principal atout est son coup de patin. Il est vraiment très agile sur la glace. C’est un défenseur qui est excitant à voir jouer tellement il fait une bonne lecture du jeu.»

L’autre représentant des Flyers, l’arrière Connor Sturgeon, est un colosse de 6 pieds 3 pouces et 209 livres qui se distingue par son jeu défensif.

«Il a tous les atouts pour devenir un bon joueur dans la LHJMQ. Il devra cependant améliorer son coup de patin et sa force physique.»

Il n’y a par ailleurs pas grand-chose à dire concernant Landon Paul et Tyson Goguen, pour la simple raison qu’ils évoluent aux États-Unis et qu’ils ont été peu vus par les recruteurs interrogés.

Rushton la carte cachée?

Les quatre joueurs notés B, Zachary Boudreau et Liam Daigle, des Flyers, de même que Zach Rushton et Will Reynolds, des Caps de Fredericton, ont cependant eu droit à de bonnes notes de la part des recruteurs et dirigeants interrogés. Même que Rushton, un solide gaillard de 6 pieds 3 pouces et 195 livres, pourrait bien être l’une des plus belles cartes cachées de l’encan.

«Rushton, il y a beaucoup de similitudes avec Zachary Bolduc, des Remparts, dans sa façon de jouer. C’est un gros bonhomme avec un coup de patin correct qui n’a pas peur d’aller au filet», révèle un recruteur.

«Nous l’aimons beaucoup, soutient un dirigeant. S’il peut améliorer son coup de patin, c’est clair qu’il va être un joueur top-6 dans la ligue une fois à maturité.»

Boudreau et Daigle, deux gros ailiers gauches avec des qualités similaires, devraient eux aussi sortir dans les rondes 3 à 5. Parce qu’il a une petite touche offensif plus remarquée, Boudreau semble toutefois être un brin plus favorisé.

«Boudreau est un attaquant de puissance qui joue avec détermination, qui apporte de l’énergie et qui possède un bon coup de patin, révèle un dirigeant. Il me fait penser à Liam Murphy. À maturité, il pourrait être un excellent joueur de troisième trio.»

Reynolds, lui, est comparé à Anton Topilnyckyj, des Islanders de Charlottetown.

«C’est vraiment un excellent patineur, soutient un recruteur. En fait, il patine comme le vent. On croirait voir Anton Topilnyckyj sur la glace. La seule différence c’est qu’Anton est un droitier et Will est un gaucher.»

Sinon, toujours selon les hommes de hockey interrogés, un seul autre Néo-Brunswickois pourrait causer une certaine surprise et se faufiler dans les cinq premières rondes. Il s’agit du gardien Samuel Quimper, des Eagles de Champions Academy. Ce dernier a fortement amélioré son statut auprès des équipes de la LHJMQ avec sa brillante tenue aux Jeux du Canada.

En bref… Les Wildcats de Moncton pourront compter sur trois sélections de première ronde et une autre de troisième tour lors du repêchage de la LHJMQ. Le Titan, lui, compte sur deux choix de deuxième tour et deux autres de troisième ronde. Quant aux Sea Dogs de Saint-Jean, ils ne détiennent que deux choix de deuxième ronde pour l’instant parmi les trois premiers tours de l’encan.