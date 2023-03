Repêchage de la LHJMQ: un gardien de Saint-Quentin fait saliver les recruteurs

Son nom ne figure pas parmi les joueurs ayant eu droit à la note A ou B dans le plus récent bulletin du Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ, mais s’il y a un Néo-Brunswickois qui pourrait bien convaincre un club de le sélectionner dans l’une des cinq premières rondes c’est bien le gardien Samuel Quimper, des Eagles de Champions Academy, une école privée de New Maryland, dans le sud de la province.

Selon l’un des recruteurs interrogés mercredi matin, le jeune portier de Saint-Quentin a tout ce qu’il faut pour devenir un bon numéro 1 dans la LHJMQ.

Ce n’est pas rien parce que depuis le nouveau millénaire, la province n’a guère produit beaucoup de gardiens ayant atteint un tel statut. Ils sont sept et ils ont pour nom Jake Allen, Nathan Dunnett, Robert Steeves, Ben MacFarlane, Travis Fullerton, Cédrick Desjardins et Matthew Davis. Et encore, Desjardins a été développé en sol québécois.

Bref, l’intérêt pour l’Acadien de 15 ans se veut pour le moins intéressant.

«Je me suis fait dire que certains recruteurs m’aiment bien, raconte Quimper. Ils ne m’ont pas beaucoup vu cet hiver parce que j’ai surtout joué aux États-Unis, mais je viens d’avoir un bon tournoi aux Jeux du Canada.»

Samuel Quimper – Gracieuseté

Quimper croit que son brio face à l’Ontario en quart de finale a grandement aidé à faire parler de lui.

«Nous avons perdu 5 à 2, mais les Ontariens ont marqué deux fois dans un filet désert. Dans le fond, nous avons seulement perdu de match 3 à 2 et l’Ontario a ensuite gagné l’or», révèle Quimper, qui avait bloqué 38 rondelles dans cette rencontre.

Invité à se décrire comme gardien, Quimper voit sa technique, sa lecture du jeu et sa vitesse comme ses principales forces.

«Je suis également explosif dans mes déplacements, en plus de bien communiquer avec mes défenseurs. On dit même que j’ai parfois l’air d’un troisième défenseur parce que je me débrouille très bien avec la rondelle à l’extérieur de mon filet», mentionne-t-il en riant.

Quimper aura l’occasion d’améliorer son sort dans les prochains mois, tant avec son équipe de New Maryland, que lors du Défi Gatorade, un tournoi annuel regroupant les meilleurs espoirs organisé en avril.

«J’ai l’intention de continuer de travailler le plus fort possible d’ici là afin de travailler sur mes points faibles. C’est encourageant de savoir que ton nom circule, mais je dois cependant ne pas trop y penser. Je dois juste continuer de travailler», ajoute Samuel Quimper.

Deux joueurs des Flyers de Moncton ont également été interviewés par le journal au sujet de la nouvelle liste du CSR.

Connor Sturgeon se dit évidemment enchanté de figurer parmi les joueurs notés A. Le défenseur gaucher sait toutefois qu’il a encore bien du chemin avant de devenir le joueur qu’il aspire à devenir.

«Pour jouer au prochain niveau, je devrai travailler fort pour améliorer mon coup de patin, tant au niveau de ma vitesse que de mon agilité. Je dois également travailler sur ma capacité à penser le jeu à un rythme plus élevé», mentionne le numéro 3 des Flyers, qui est déjà à 6 pieds 3 pouces et 209 livres.

Zachary Boudreau – Gracieuseté

Zachary Boudreau, un autre gros bonhomme des Flyers à 6 pieds 1 pouce et 187 livres, est un attaquant de puissance possédant de belles qualités selon des recruteurs interrogés.

«Avec ma vitesse et ma taille, je crois que je peux apporter beaucoup sur les 200 pieds de la glace, estime d’ailleurs le jeune hockeyeur. Je pense aussi avoir une touche de marqueur, un bon sens du jeu et je contrôle bien la rondelle en territoire ennemi. Je m’inspire beaucoup de Tage Thompson, des Sabres de Buffalo. C’est le genre de joueur que j’aimerais devenir.»

Parmi les autres Néo-Brunswickois qui devraient trouver preneurs lors du prochain repêchage, notons Mathieu Ferdinand, du Moose du Nord, Zackarie Michaud et Charlie Morrison, des Eagles de Champion Academy, Jacob Duff, des Mavericks de l’OHA, Owen Graham, des Dukes de Boston Academy, Olivier Benoit, des Commandeurs du Collège de Lévis, ainsi que Benjamin Damphousse, des Riverhawks de Rothesay Netherwood. Ce dernier est le fils de l’ancien gardien des Wildcats de Moncton et ex-directeur général des Aigles Bleus de l’U de M, Jean-François Damphousse. Il travaille aujourd’hui au sein de la Centrale de recrutement de la LNH.

Et pour ceux et celles que ça intéresse, deux joueurs retiennent déjà l’attention en vue de l’encan de 2024.

Ainsi, l’attaquant Tynan Lawrence, des Sabres de Shattuck-St. Mary’s, et le défenseur Aaron Murphy, des Kings de Kennebecasis Valley, sont déjà vus comme d’éventuelles sélections de premier tour. Tynan Lawrence est le jeune frère de Josh Lawrence, des Mooseheads de Halifax. – RL