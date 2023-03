Fishers Cats de Moncton: le gérant Greg Hickox prend sa retraite

Les Fishers Cats de Moncton, l’équipe senior de baseball de la région de Moncton, ont annoncé un remaniement à la direction de l’équipe en fin de semaine.

Le gérant Greg Hickox a décidé de prendre sa retraite après 33 ans de participation dans le baseball senior. C’est Darrell Christie, qui fait partie de l’équipe d’entraîneurs de l’équipe depuis 2019, qui prendra le rôle de gérant.

Justin Delaney, qui occupait le poste de directeur général de l’équipe depuis deux ans, se retire de ce rôle, mais restera sur le bureau de direction. Mark Shaddick, qui est impliqué avec les Chats depuis deux ans, est le nouveau directeur général.

«Je tiens à remercier Greg et Justin pour l’état de l’équipe qu’ils nous ont remis à moi et Darrell, explique Shaddick par voie de communiqué. Nous sommes dédiés à garder les Fisher Cats parmi les meilleures organisations de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick et du baseball senior canadien.»

Les entraînements intérieurs pour la saison 2023 doivent bientôt débuter. Ils prévoient lancer leur saison lors du long week-end de mai lors de la Fête Victoria.