Le Blizzard d’Edmundston est en mission

Depuis leur vilaine séquence de cinq revers consécutifs, entre le 20 octobre et le 4 novembre, le Blizzard d’Edmundston a amassé pas moins de 31 victoires en 33 duels, dont des séries de 13 et 12 gains d’affilée. Cette dernière se veut d’ailleurs toujours active. Alors si la tendance se maintient, les séries éliminatoires s’annoncent mémorables ce printemps au Centre Jean-Daigle.

Pour le vétéran Tristan Fortin, il ne fait aucun doute que l’équipe est déjà prête pour la «vraie saison».

«Ça fait déjà longtemps que nous savons avoir le club pour aller loin dans les séries, dit-il. Nous nous sommes bien préparés pour ça.»

C’était pourtant loin d’être aussi évident avant que la troupe de Simon Olivier ne prenne son envol. Lors de leurs 16 premières parties, le Blizzard (36-12-1) ne revendiquait que six petites victoires.

Selon lui, le retour au jeu d’Olivier Coulombe, de même que les acquisitions du gardien Thomas Boucher, du défenseur Anastasios Lazaris et du gros attaquant Evan Gass ont complètement changé la dynamique du club. Les entrées en scène de Patrick LeBlanc et Philippe Collette, plus tard dans la saison, ont aussi amélioré de beaucoup la profondeur à l’attaque.

«Toutes ces arrivées ont eu un effet domino, révèle Fortin. Nous avons depuis développé une excellente chimie entre les gars.»

Le brio du jeune portier Samuel LeBlanc, qui a très bien remplacé Boucher, le temps que ce dernier soigne une blessure, est un autre exemple de cette profondeur qu’on retrouve à Edmundston. Et c’est sans oublier cette brigade défensive dépourvue de quart-arrière, mais qui fait néanmoins le travail en zone défensive et en relance.

«Notre défensive est sous-estimée, estime d’ailleurs Fortin. C’est vrai que nous n’avons aucun défenseur à caractère offensif, mais ils jouent tous bien. Le hockey est un sport d’erreurs et nos défenseurs n’en font pas beaucoup.»

Samedi, dans une victoire facile de 8 à 3 devant les Timberwolves de Miramichi, Tristan Fortin a poursuivi sa belle séquence personnelle en y allant de deux buts et deux passes. Ça lui fait donc neuf points (4-5) dans ses trois derniers duels.

«J’ai eu quelques moments difficiles au cours de la saison, mais là ça va vraiment bien. En même temps, je fais d’autres choses beaucoup mieux et qui ne paraissent pas sur la feuille de pointage. J’ai progressé dans certains aspects de mon jeu, ce qui fait que je suis devenu un joueur beaucoup plus complet», confie le numéro 88 du Blizzard.

Olivier Coulombe (2-2) et Jérémy Duguay (0-4) ont eux aussi terminé leur soirée de travail avec quatre points. Les autres sont venus des bâtons de Patrick LeBlanc (1-1), Alex Arsenault (1-1), Jérémy Fortin et Evan Gass.

Thomas Boucher a réalisé 31 arrêts pour signer sa 19e victoire en 21 décisions.

Ryan Knight a encaissé le revers en allouant quatre buts sur neuf tirs. Venu en relève, le géant Jack Flanagan a lui aussi cédé quatre filets, mais sur 20 lancers.

Jérémy Duhamel, Jacob Santerre (1-1) et Will Allen (1-1) ont fourni la riposte des T-Wolves.

En bref… Olivier Coulombe (48-27) n’a plus besoin que de deux buts et cinq points pour atteindre les plateaux des 50 buts et 80 points… Alex Arsenault (25-50) n’a lui aussi besoin que de cinq points pour atteindre le camp des 80 points… Jérémy Duguay (21-48) n’est pour sa part qu’à un petit point du plateau des 70 points… Le Blizzard n’a plus que trois matchs à disputer en saison régulière. Il se rendra d’abord à Fredericton pour se mesurer aux Red Wings, jeudi, puis accueillera les Rapides de Grand-Sault, vendredi. Dimanche, il complétera son calendrier en rendant visite aux Western Capitals de Summerside… Le Blizzard affrontera au premier tour éliminatoire les Timberwolves ou encore les Tigres de Campbellton. Ces deux formations sont engagées dans une lutte à finir pour les troisième et quatrième places de la section Nord…