Le Nouveau-Brunswick complète les Jeux avec 16 médailles

Le Nouveau-Brunswick a finalement terminé les Jeux d’hiver du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard avec un total de 16 médailles, sa meilleure récolte depuis les Jeux de Halifax en 2011. Ça se résume à deux médailles d’or, quatre d’argent et 10 de bronze.

Après en avoir gagné quatre lors de la première semaine, le Nouveau-Brunswick en a ajouté 12 autres dans la dernière septaine.

Comme c’est devenu l’habitude, les judokas ont encore une fois tiré leur épingle du jeu avec pas moins de sept médailles, dont celle de couleur or par la jeune Marisol Savoie, de Moncton, chez les moins de 44 kilos.

Savoie, qui est aussi éligible pour les Jeux de 2027, a justement été choisie comme porte-drapeau pour les cérémonies de fermeture, dimanche après-midi.

La jeune athlète de 13 ans a aussi aidé la province à remporter l’or dans l’épreuve féminine par équipe, en compagnie de ses coéquipières Mahée Savoie, de Moncton, Vicky Pitre, de Dieppe, Chelsea Pelletier, d’Edmundston, Dakota Sanzana, de Fredericton, ainsi que Kayla McLean et Brandi Langley, de Quispamsis.

La sœur aînée de Marisol Savoie, Mahée (-57 kg), et Brandi Langley (70 kg+) ont pour leur part remporté une médaille d’argent. Rappelons que Mahée Savoie avait remporté le bronze aux Jeux de 2019.

Enfin, avec du bronze, Dakota Sanzana (-63 kg), Félix Cyr (-73 kg) et Egan McLean (-60 kg) complètent la belle récolte de l’équipe de judo.

Au cours de cette deuxième semaine d’activités, les escrimeurs ont également brillé avec deux podiums de bronze par l’entremise de Claire Han, de Fredericton, à l’épée, et Dominique Richard, de Shediac Cape, au fleuret.

En boxe, Tessa Scott, de Saint-Jean, a mis la main sur une médaille de bronze chez les moins de 52 kilos.

L’autre médaille remportée pendant la deuxième semaine appartient à la patineuse artistique des Olympiques spéciaux, Molly Kane, de Beresford. À noter que Kane avait déjà raflé le bronze aux Jeux de 2019.

Dans la première semaine, les gymnastes Dexter Richard et Eric Allen, de Fredericton, ont remporté l’or à la trampoline synchronisée. Richard a ajouté un podium de bronze dans l’épreuve individuelle.

La patineuse de vitesse sur courte piste Courtney Charlong, de Campbellton, a quant à elle gagné deux médailles de bronze. La première dans la course de 500m, la seconde en compagnie de ses coéquipières Katie Bower, Mya Payne et Angela Wasson.

Dimanche, pour la dernière journée d’activités, les meilleures performances ont été les 5e et 7e places de Lily-Jane Sparks, de Fredericton, et Ève Michaud, d’Edmundston, en ski-cross féminin, et le sixième échelon de l’équipe mixte de badminton.