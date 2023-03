Victoire des Sea Dogs de Saint-Jean sur les Eagles du Cap-Breton

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont signé une victoire de 6 à 5 sur les Eagles du Cap-Breton, dimanche, au TD Station.

Les locaux ont résisté à une poussée tardive des visiteurs pour s’accrocher à la victoire.

Peter Reynolds a mené l’attaque des gagnants, avec une performance de deux buts et deux passes.

Giuseppe Ianniello (5e), Nicolas Bilodeau (8e), Noah Reinhart (15e) et Alex Drover (6e) ont réussi les autres buts des Sea Dogs.

Olivier Houde a été le meilleur dans une cause perdante, avec un but et deux passes.