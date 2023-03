Les hommes forts ont rendez-vous à Shippagan

Depuis que le monde est monde, les gens ont toujours aimé voir les plus costauds faire la démonstration de leur force. Ça remonte à l’Antiquité, où les surhommes étaient déjà affublés de surnoms tels Hercule ou Samson, tous issus d’histoires fabuleuses puisées dans la mythologie gréco-romaine. Moins présentes en sol néo-brunswickois depuis quelques années, quoique les épreuves de dynamophilie ont un brin pris le relais, les compétitions d’hommes forts feront un retour en force cet été à Shippagan.

Chapeautés par le Circuit des hommes forts de l’Atlantique, deux passionnés de la Péninsule acadienne, Patrick-Michel Houle et Adam Boucher, deux bonshommes qui ont déjà un certain vécu dans ce sport, ont décidé d’organiser une compétition amateur qui va regrouper les plus vigoureux colosses de l’Atlantique.

Le tout sera présenté le samedi 1er juillet au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan. La compétition va regrouper les 12 gaillards les plus performants de l’Atlantique à la suite d’auditions sur le web. Déjà, près d’une vingtaine de robustes costauds ont fait connaître leur intention de prendre part aux auditions.

De plus, le Circuit des hommes forts du Québec, via son propriétaire Jean-François Caron, lui-même un Goliath de forte réputation sur la scène mondiale, s’engage à présenter une compétition professionnelle le samedi 9 septembre, toujours à Shippagan, où les trois meilleurs de la compétition du 1er juillet seront invités à compétitionner contre neuf athlètes professionnels. Caron sera d’ailleurs présent le 1er juillet en compagnie des frères Rhéaume, Frédérick et Gabriel, afin de faire une démonstration de leur force.

«L’idée de présenter une compétition pour l’Atlantique nous est venue après un événement familial que nous avons organisé l’été dernier à Saint-Léolin», raconte Patrick-Michel Houle.

«Ça avait été un énorme succès et on a senti que les gens en demandaient encore plus. Nous avons donc commencé à nous préparer dès octobre. Aussitôt que nous avons parlé d’organiser la compétition, les inscriptions se sont mises à entrer», mentionne-t-il.

Grosso modo, la compétition du 1er juillet se veut ni plus ni moins qu’une demi-finale pour le gros événement de septembre.

«Il y aura parmi les hommes les plus forts au Canada qui seront ici le 9 septembre. Ce sont des colosses qui vont se présenter. Moi-même, qui suis un gars de 240 livres qui participe à des compétitions d’hommes forts pour les pompiers, je suis un petit homme à côté des gars qui vont venir ici», révèle Houle en riant.

«Si ça peut aider à trouver d’autres Joey Lavallée, pourquoi pas, indique pour sa part Adam Boucher. Notre objectif est de développer ce sport en Atlantique. Nous avons une entente avec la municipalité de Shippagan pour la première année, mais rien ne nous empêche d’organiser à l’avenir des compétitions ailleurs en Atlantique. Ceci dit, Shippagan semble vouloir nous garder.»

En entrevue téléphonique, Jean-François Caron confirme que l’objectif de la compétition du 1er juillet est de découvrir de nouveaux athlètes.

«Au Québec, nous avons la chance d’avoir plusieurs festivals qui aiment présenter des épreuves d’hommes forts, dit-il. Nous aimerions que ce soit la même chose au Nouveau-Brunswick. Nous savons que c’est populaire dans la Péninsule acadienne puisqu’il y a déjà eu des compétitions amateurs dans le passé à Shippagan. Notre objectif est de revenir ici toutes les années et, pourquoi pas, de trouver le nouveau Joey Lavallée.»

Pour la compétition du 9 septembre, quelques athlètes professionnels ont déjà confirmé leur présence. Il y a bien sûr l’Acadien Joey Lavallée (6 pieds 2 pouces, 401 livres), mais également les frères Gabriel Rhéaume (6 pieds 2 pouces, 340 livres) et Frédéric Rhéaume (6 pieds, 324 livres), ainsi que Maxime Boudreault (6 pieds 3 pouces, 331 livres) et Simon Pratte (5 pieds 10 pouces, 250 livres).

«Ça va être très sérieux comme compétition, assure Jean-François Caron. Les gens pourraient même assister à des records mondiaux ou canadiens. Au total, en plus des trois gagnants de la compétition de l’Atlantique, nous aurons neuf professionnels qui vont se mesurer dans cinq ou six épreuves.»

Le Circuit des hommes forts de l’Atlantique a également confirmé qu’une compétition rappelant les vikings du neuvième siècle sera présentée à Shippagan en février 2024 dans le cadre du Festival des glaces.

«Ça va avoir lieu en bordure de l’eau et les gens pourront voir des bonshommes tirer un drakkar, tenir à bout de bras une lourde épée, etc., confie Adam Boucher. Jean-François Caron a gagné une compétition mondiale en 2016 en Norvège et c’était son rêve de voir un tel événement au Canada. C’est donc ici à Shippagan que les gens pourront voir une telle compétition au Canada.»