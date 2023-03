Un match important pour les Wildcats et le Titan

Encore un petit point à aller chercher et les Wildcats de Moncton (29-27-3) seront officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires. Le hasard aura toutefois voulu que le prochain adversaire, le Titan d’Acadie-Bathurst (17-34-5), soit un club qui nourrit toujours le mince espoir de participer à la «vraie saison».

Et n’ayons pas peur des mots, les hommes de Gordie Dwyer n’ont pratiquement pas le droit d’échapper ce match s’il veut jouer au hockey en avril.

Car voyez-vous, le Titan accuse en ce moment six points de retard sur les détenteurs du 16e et dernier rang donnant accès aux séries, soit les Foreurs de Val-d’Or (23-36-2). Ils ont de plus deux parties en main sur la formation abitibienne.

Le hic, c’est que le Titan doit aussi tenir compte des Sea Dogs de Saint-Jean (21-36-3), qui disposent d’une avance de trois points et qui ont droit à un calendrier nettement moins difficile. Les Sea Dogs vont disputer huit de leurs neuf derniers duels contre des clubs à leur portée. Le Titan, lui, doit composer avec trois confrontations contre les puissants Mooseheads de Halifax d’ici la fin du calendrier régulier.

N’empêche qu’il en faut plus pour décourager les joueurs du Titan.

«Nous y croyons encore, soutient Émile Perron. Nous ne sommes qu’à six points de la 16e place. Six points, c’est trois victoires en temps réglementaire.»

Le jeune défenseur et toutefois le premier à admettre que l’équipe ne peut pas se permettre d’échapper des matchs à leur portée.

«Nous n’avons plus le droit de perdre des parties contre le Cap-Breton, Saint-Jean et même Moncton, dit-il. Il va nous falloir tout donner. Il nous faut jouer notre meilleur hockey.»

«Nous ne voulons pas que notre saison se termine en mars. Nous voulons jouer en avril. Les séries éliminatoires, c’est du hockey dont nous avons besoin pour continuer de progresser», confie Perron.

Questionné sur la partie de mardi soir qui sera présentée au Centre Avenir, le capitaine des Wildcats Alexis Daniel ne s’est pas fait prier pour faire connaître les intentions de son équipe.

«Nous avons connu cette saison des bons mots et récemment des moments plus difficiles. Cependant, nous jouons du bien meilleur hockey depuis deux semaines. Et nous voulons continuer de bien nous préparer pour les séries», indique-t-il.

«Nous nous concentrons donc sur les choses que nous devons continuer d’améliorer. Nous savons que nous pouvons être encore meilleurs dans les petits détails. C’est important de toujours en vouloir plus», révèle Daniel.

C’est vous dire à quel point le match de mardi soir risque d’être fort intéressant pour les partisans.

«Nous sommes tous en audition actuellement chez le Titan, souligne Émile Perron. Nous sommes aussi bien dire en plein camp d’entraînement en vue de la prochaine saison. Nous avons le reste du calendrier régulier pour nous prouver. Nous avons neuf rencontres pour forger l’image que nous voulons laisser aux entraîneurs.»