La violence du Circuit Beauséjour ne plaît pas à tous

Avec l’arrivée massive de plusieurs bagarreurs au fur et à mesure que la saison a progressé, le Circuit Beauséjour a, semble-t-il, ramené le hockey senior à l’époque où les durs à cuire volaient régulièrement la vedette aux meilleurs joueurs en s’encanaillant dans des bagarres inutiles et absurdes.

Dimanche soir, alors que les Alpines de Tracadie et les Maraudeurs de Dalhousie se déliaient les jambes pendant l’entraînement d’avant-match au Complexe S.-A.-Dionne, des gros mots et des petits coups de bâton sournois au centre de la patinoire ont incité quelques joueurs à laisser tomber les gants pour effectuer quelques pas de danse.

Les images de cette «mauvaise comédie» circulent d’ailleurs allègrement dans les médias sociaux.

Quelques autres bagarres ont également éclaté pendant la partie, dont une qui a vu Maxime Goulette, des Maraudeurs, se fracturer un poignet pendant son duel avec Joël LeBouthillier.

Pour un, l’adjoint au capitaine des Maraudeurs Robert Pelletier ne s’est pas caché pour dénigrer les événements.

«Je n’aime pas voir ça, dit-il. Nous avons tous pour la plupart des enfants à la maison et nous devons tous nous rendre au travail le lendemain matin. Personnellement, je ne peux pas prendre le risque de me retrouver un bras dans le plâtre et manquer du travail.»

«D’ailleurs, je me doutais depuis samedi que les esprits allaient s’échauffer à Tracadie. C’est pourquoi j’ai dit à ma femme de ne pas venir ici avec nos deux enfants. Je ne voulais pas qu’ils voient ça», mentionne l’ancien attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst et des Tigres de Campbellton.

Outre Goulette, un autre joueur des Maraudeurs en a été quitte pour une sévère coupure au front qui a nécessité plusieurs points de suture. C’est sans oublier que le gardien Ryan Court s’est blessé dans un bête accident lorsqu’un joueur lui est tombé dessus dans le feu de l’action.

Le gardien des Alpines Charles Austin a lui aussi dénigré les incidents de dimanche.

«Je n’ai vraiment pas aimé ça. Nous sommes sortis d’une ligue qui protégeait les joueurs pour nous retrouver dans une autre qui tolère les gars qui sont là seulement pour se battre. C’est comme si nous étions retournés dans le passé.»

«Dimanche, c’est cependant un gars des Maraudeurs qui a provoqué tout ça en donnant des coups de bâton à nos plus jeunes joueurs afin de les intimider. Le gars a vraiment cherché le trouble», signale le vétéran portier des Alpines.

Par ailleurs, on ignore encore si des sanctions seront imposées par la ligue à la suite des incidents de dimanche.

Suggestion de titre:

Les Maraudeurs veulent rebondir

Les Maraudeurs de Dalhousie sont acculés au pied du mur et ils n’ont désormais plus aucune marge de manœuvre face aux Alpines de Tracadie. Tirant de l’arrière 3-1 dans cette série demi-finale de la section Nord, les hommes de Jason LeBlanc tenteront de profiter des encouragements de leurs partisans au Palais de glace Inch Arran, mercredi soir, pour renverser la vapeur.

Les Maraudeurs avaient pourtant remporté un match important, samedi, dans une victoire de 4 à 3 à Dalhousie. Ç’a toujours été beaucoup plus difficile, le lendemain soir à Tracadie, où les Alpines ont complètement dominé la rencontre pour une marque finale de 7 à 1.

«Les événements pendant le réchauffement d’avant-match ont semblé nous déstabiliser, affirme Robert Pelletier. Ceci dit, une défaite de 7 à 1 ou de 4 à 3 en séries, ça demeure une défaite. C’est à nous de gagner à la maison mercredi soir. Il faut travailler plus fort que les Alpines. Il faut jouer avec plus de cœur.»

Dans le camp des Alpines, on veut en terminer le plus rapidement possible afin de ne pas donner la chance aux Maraudeurs de revenir dans la série.

«Ce n’est jamais facile d’aller jouer à Dalhousie, souligne Charles Austin. L’aréna est toujours plein et ça peut être intimidant. Cela dit, nous venons de disputer notre meilleur match de la saison, dimanche. Nous avons juste à continuer de jouer comme ça. Quand nous avons un club complet, nous avons une très bonne équipe.»

Il n’en reste pas moins que les Maraudeurs feront tout en leur pouvoir pour prolonger la série.

«Nous voulons vraiment affronter les Marchands de Shippagan-les-Îles en finale de division, indique Robert Pelletier. Nous n’avons pas encore accepté d’être balayés en quatre parties contre eux le printemps dernier. Nous voulons juste avoir l’opportunité de les affronter une autre fois.»

À noter que les deux séries demi-finales de la section Est se poursuivront en fin de semaine. Samedi, les Lumberjacks de River Valley accueilleront les JC’s de Bouctouche au Prospect Place. Les JC’s sont en avance 2-1. L’autre série oppose les Hawks d’Elsipogtog et les Coal Miners de Springhill. Les Hawks ont pris une avance de 1-0 en triomphant 9 à 1, dimanche.

Le Circuit Beauséjour a d’autre part fait connaître les finalistes pour les différents prix pour la saison régulière.

Ainsi, Jérémie LeBlanc, des Maraudeurs, Robbie Graham, des Hawks, et Josh Doyle, des Coal Miners, sont en lice pour le prix du joueur le plus utile.

Le prix du meilleur joueur offensif sera attribué à l’un des trois joueurs suivants, soit Luc Williams, des Marchands, Mathieu Newcomb, des JC’s, et Mackenzie Brown, des Hawks.

Enfin, Danick Crête, des JC’s, Billy Bezeau, des Marchands, et Alex Collette, des JC’s, sont les finalistes pour le prix du meilleur défenseur.