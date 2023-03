Samuel Bourque a le bronze dans sa mire

Samuel Bourque est excité, mais pas trop. Ça adonne bien, le colosse des Aigles Bleus de l’Université de Moncton se voit sur la troisième marche du podium, samedi, alors que sera présentée l’épreuve du lancer du poids au Saskatoon Field House de l’Université de la Saskatchewan, où les Championnats canadiens universitaires d’athlétisme en salle prendront l’affiche dès jeudi.

Il faut dire que le lanceur de poids de Notre-Dame a un argument de «poids» pour rêver à une médaille.

C’est que même s’il occupe en ce moment le cinquième échelon canadien au niveau universitaire, Bourque est tout de même supérieur aux deux gaillards qui le devancent présentement, soit l’Ontarien Zion Webb, de l’Université de Windsor, et le Québécois Anthony Labbé, de l’Université Laval. L’Ontarien et grand favori Mark Bujnowski, de l’Université Guelph, et le Québécois Mathieu Massé-Pelletier, de l’Université Laval, semblent pour leur part intouchables.

Webb et Labbé, qui ont réalisé leurs meilleures performances à vie dans les dernières semaines avec des jets respectifs de 16m34 et 16m17, n’ont jamais même approché la marque personnelle de l’Acadien qui, il y a un an, avait enregistré un lancer de 16m59 aux Championnats universitaires de l’Atlantique à Moncton. Toutefois, son meilleur tir dans les récentes compétitions a été de 16m01, de là sa troisième place sur l’échiquier canadien.

Bourque prône cependant la prudence. Le plus important, selon lui, est de bien se préparer et de tomber sur un bon jour.

«Labbé, je me souviens de l’avoir surpassé aux Jeux du Canada, affirme Bourque. Webb, je n’en suis pas certain, mais je crois qu’il était là aux Championnats canadiens de l’an dernier.»

Effectivement, Bourque a devancé Labbé aux Jeux d’été du Canada à Niagara. Il y avait remporté l’argent, alors que Labbé s’était contenté de la quatrième place. En ce qui concerne Webb, Bourque a également fait mieux que lui lors de leur dernière confrontation aux Championnats canadiens de 2022 présentés à Saint-Jean. L’homme fort du Bleu et Or avait alors terminé en cinquième position, contre le septième rang pour Webb.

L’entraîneur des Aigles Bleus Steve LeBlanc compte bien s’assurer que son protégé va se présenter fin prêt pour sa compétition, samedi après-midi.

«Rendu ici, il est trop tard pour penser à s’améliorer, souligne-t-il. Maintenant, le plus important est de faire en sorte que Samuel conserve un bon niveau de confiance. En ce moment, je sens qu’il est dans le même état d’esprit qu’aux Jeux du Canada l’été dernier. C’est bon signe.»

Ceci dit, Samuel Bourque sait fort bien qu’il n’est pas à l’abri d’une mauvaise journée.

«Ce serait incroyable de terminer sur le podium, mais je ne serai pas déçu si je m’approche de mon record personnel. Bref, tout va dépendre de mon meilleur lancer de la journée. Si je suis proche des 16m50 et que je ne parviens pas à me positionner sur le podium, je ne serai pas déçu», mentionne l’athlète de 21 ans.

«En ce moment, je me sens bien. Je suis excité d’être ici avec Max (Mazerolle) et Caroline (Gagnon). Ça fait déjà plusieurs années que nous nous connaissons et nous avons toujours de bonnes discussions quand nous sommes ensemble. Nous sommes arrivés hier (lundi) afin de nous donner l’opportunité de nous familiariser avec le décalage horaire et de connaître un peu mieux le terrain. Nous allons d’ailleurs avoir des entraînements aujourd’hui (mardi) et demain (mercredi), puis jeudi je vais aller au gymnase pour me délier les muscles. Vendredi matin, je vais avoir un dernier petit entraînement et la compétition aura lieu samedi.»

Samuel Bourque entend également saluer quelques bons amis qu’il n’a pas eu la chance de voir depuis quelques mois, dont le coureur de haies Craig Thorne et le spécialiste des épreuves multiples Ryan Evans.

Rappelons que les deux autres représentants de l’U de M, Max Mazerolle, de Cocagne, et Caroline Gagnon, de Moncton, participeront respectivement au 60m haies et à l’heptathlon. Mazerolle sera en action jeudi et vendredi, alors que Gagnon est au programme de la journée de vendredi.

Possibilité de quatre podiums pour les athlètes du Nouveau-Brunswick

Si Samuel Bourque vise une médaille de bronze, deux Néo-Brunswickois croient par ailleurs en leur chance de rafler l’or, en fin de semaine à Saskatoon.

Le spécialiste du 60m haies Craig Thorne, de l’Université Guelph, et l’heptathlonien Ryan Evans, de l’Université Western, sont les grands favoris de leur épreuve respective.

Les deux athlètes de Saint-Jean occupent tous les deux le premier rang du classement canadien pour la saison universitaire en cours.

Evans a récemment réussi l’impressionnant total de 5106 points lors des récents Championnats universitaires de l’Ontario. Pour ce qui est de Thorne, il s’est permis un chrono de 7s78 en janvier dernier à la Classique Can-Am. Il s’agit d’ailleurs de la meilleure performance canadienne jusqu’ici cette année, peu importe le groupe d’âge.

La sauteuse Lexie Shannon est elle aussi un sérieux espoir de médaille dans l’épreuve du triple saut. L’athlète de Fredericton, qui représente l’Université du Nouveau-Brunswick, se retrouve en ce moment au troisième rang du classement canadien avec un bond de 12m23, à seulement trois petits centimètres de l’Ontarienne Kristen Schulz au deuxième échelon.

Notons enfin Christopher Grant, au lancer du marteau, actuellement coté au septième rang sur l’échiquier canadien. L’athlète de Saint-Jean, qui représente UNB, a réussi un tir de 17m22 récemment. Si un podium se veut hautement hypothétique dans son cas, il pourrait toutefois se faufiler dans le top-5 s’il parvient à améliorer son record personnel.

Trois autres Néo-Brunswickois pourraient de leur côté aller chercher un top-10, dont le lanceur de poids Jarod Manuel, de Baie-Sainte-Anne. Manuel, qui représente l’Université de Toronto, occupe justement le 10e échelon au Canada.

Au 1000m, Mitchell Kean et Jared Howse, tous deux de Fredericton et représentant UNB, sont cotés respectivement 10e et 12e au pays dans leur discipline. Kean pourrait aussi aller chercher un top-10 au 1500m, lui qui occupe le 11e rang au Canada.

«Ce sont tous des athlètes qui, pour la grande majorité, étaient à Niagara pour les Jeux du Canada. De voir autant d’athlètes individuels aussi bien classés, dont quatre qui ont de très bonnes chances pour une médaille, c’est très bien. Ça n’a pas dû arriver souvent pour le Nouveau-Brunswick. C’est vraiment une bonne année pour notre province», estime l’entraîneur des Aigles Bleus Steve LeBlanc. – RL