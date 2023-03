LHJMQ: une audition sérieuse pour Zachary Deleau

Avec tous les blessés et les suspensions qui se sont multipliés dans les dernières semaines chez le Titan d’Acadie-Bathurst, Gordie Dwyer doit jouer ces jours-ci les prestidigitateurs pour s’assurer d’avoir une équipe complète sur la glace.

Le travail du DG et entraîneur est d’autant plus compliqué que les joueurs affiliés, du moins ceux évoluant dans un circuit M18, sont pour la plupart impliqués dans les séries éliminatoires de leur club respectif et donc pas disponibles pour un rappel.

Mardi, au Centre Avenir, c’est avec huit défenseurs dans l’alignement que Dwyer a dû affronter les Wildcats de Moncton.

Outre les sept arrières qui sont là normalement, le Titan comptait aussi sur un petit nouveau, Zachary Deleau, un arrière de 5 pieds 8 pouces et 160 livres qui connaît une fort belle saison avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. L’autre appelé était l’attaquant Philippe Collette, du Blizzard d’Edmundston.

Deleau, un modeste choix de neuvième ronde au dernier encan, a ainsi pris part à sa première partie en carrière dans la LHJMQ.

«Ç’a été une expérience vraiment plante, confie le hockeyeur de La Prairie. J’avais tellement hâte de jouer ce premier match. Ç’a été selon mes attentes. C’est sûr que le jeu est plus rapide que dans le M18, mais j’ai été en mesure de suivre le rythme.»

«Il a bien fait ça, confirme Dwyer. Il n’a pas paru trop nerveux. C’est un petit défenseur possédant un bon coup de patin et un bon lancer. Il est dynamique sur la glace. Deleau et Noah Laberge sont deux défenseurs de 16 ans qui s’étaient démarqués au camp d’entraînement. Ils sont les piliers défensifs de leur équipe M18.»

Le recruteur-chef Sammy Mayers abonde dans le même sens. Deleau (10-14=24) et Laberge (8-21=29), respectivement deuxième buteur et cinquième pointeur chez les défenseurs dans le circuit M18 québécois, représentent définitivement deux espoirs de premier plan chez le Titan. Laberge, un peu plus costaud que Deleau, évolue pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe.

«Quand nous avons repêché Deleau, nous savions qu’il avait un beau potentiel même s’il n’a pas eu l’occasion de trop le montrer dans le midget Espoir en raison de la grande profondeur de son équipe en défensive. Il est donc passé sous le radar. Mais cette saison avec les Riverains, il joue entre 25 et 26 minutes par partie. Sa grande force, c’est son coup de patin. C’est un bon jeune qui veut apprendre», mentionne Mayers, qui vante également Laberge en révélant à son sujet qu’il est l’un des cinq meilleurs arrières de la ligue depuis le début de la nouvelle année.

«Je veux profiter de cette opportunité qui se présente pour démontrer à l’organisation que je suis prêt à faire le saut dans cette ligue. Je sais que je peux jouer à ce niveau», affirme Deleau, qui dit s’inspirer beaucoup sur la façon de jouer de Samuel Girard, de l’Avalanche du Colorado.

Le Titan (17-35-8) accueille jeudi soir les puissants Mooseheads de Halifax (43-9-7), les meneurs du classement général, avec les trois meilleurs pointeurs du circuit Jordan Dumais, Alexandre Doucet et Josh Lawrence. Joshua Fleming sera le gardien partant pour le Titan.

En bref…

L’infirmerie est de plus en plus bondée chez le Titan. Déjà qu’il est déjà acquis que Jake Uberti, Alexandre Lallier et Blake Pilgrim-Edwards vont rater le reste de la saison, voilà que Dylan Andrews se veut à son tour un cas douteux pour la balance du calendrier. Andrews pourrait possiblement revenir pour la dernière semaine de la saison, mais rien n’est moins certain. Markas Samenas, de son côté, ratera tous les matchs du week-end parce qu’il est atteint de la COVID. Ajoutez à cela Joseph Henneberry qui a encore quatre matchs de suspension à purger pour des propos inappropriés dans la partie de dimanche. Toutes ces absences s’ajoutent à celles du gardien Jan Bednar et de l’attaquant Cameron MacLean, qui eux, ont vu leur saison se terminer bien avant la période des Fêtes…

Outre Zachary Deleau et Philippe Colette, un autre joueur a été rappelé pour les matchs du week-end. Il s’agit de Thomas Peat, également un défenseur. «Les attaquants affiliés ne sont juste pas disponibles», signale Gordie Dwyer, qui pourrait aussi être tenté de rappeler deux autres joueurs dans les prochaines heures…

Pour ceux et celles que ça intéresse, Zachary Deleau est le fils de Yannick Deleau, un ancien coéquipier d’une ancienne gloire du Titan au début des années 2000, un certain Antoine Bergeron…