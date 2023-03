Un été déterminant pour le Circuit régional de hockey

L’heure est à la réflexion dans le Circuit régional de hockey alors qu’une autre campagne vient de se terminer pour les joueurs de hockey senior du Nord-Ouest.

La plus récente saison du circuit s’est conclue le 26 février avec le couronnement des As de Saint-Basile. Une saison qui n’aura vu que quatre équipes prendre part aux activités de la ligue.

Avant même le début de la campagne 2022-2023, deux formations de longue date du CRH, les Castors de Saint-Quentin et les Panthères du Haut-Madawaska, ont décidé de ne pas aligner d’équipe.

Qui plus est, une autre équipe, soit le River Valley Thunder de Perth-Andover, s’est désistée en plein cœur des séries éliminatoires.

Alexis Ouellet, qui a été choisi comme nouveau président du CRH en 2022, ne se fait pas de cachettes. La dernière saison a été difficile du côté de la participation des équipes.

Il croit tout de même que les quatre formations qui ont pris part aux activités du CRH – les As de Saint-Basile, les Draveurs du Bas-Madawaska, le River Valley Thunder de Perth-Andover et le Dynamo de Kedgwick – ont offert un bon spectacle aux partisans.

«Il y avait quand même un bon niveau de jeu sur la glace. Les équipes ont parfois eu de la difficulté à avoir des alignements complets pendant la saison, mais c’est typique du hockey senior. Je dirais que la saison s’est bien déroulée. Chaque équipe était capable de battre les autres équipes.»

Malgré tout, M. Ouellet est d’avis que la ligue doit s’interroger sur ce qui a causé le désistement d’autant d’équipes du CRH, particulièrement cette saison.

«J’ai vu plein de choses qui, je pense, sont à la source du problème et qui expliquent pourquoi il y a moins d’équipes et moins de joueurs intéressés à jouer du hockey sénior au Nord-Ouest.»

Selon le président du CRH, l’un des aspects est le coût de gestion d’une équipe de hockey, notamment avec les dépenses associées aux joueurs en provenance de l’extérieur de la région.

La présence de joueurs de plus haut calibre peut nuire, selon Alexis Ouellet, aux chances des joueurs locaux de se tailler une place dans le hockey senior. Il souhaite plutôt que le circuit devienne un endroit dans lequel les jeunes hockeyeurs du Nord-Ouest puissent se développer.

«Souvent, on perd des jeunes de ce côté-là (…) On a perdu un peu de vue l’objectif du Circuit régional de hockey qui n’est pas nécessairement d’avoir des équipes hyper compétitives, mais d’avoir une plateforme pour les joueurs de la région qui n’ont pas la chance d’aller jouer à l’extérieur, que ce soit dans les rangs junior ou universitaire.»

«Il faut que les équipes réalisent que l’on a créé un problème en profitant du talent de l’extérieur au détriment du talent local.»

Actuellement. Les équipes ont droit à deux joueurs ayant évolué dans les rangs universitaires ou junior majeur.

«C’est peut-être trop comme niveau de jeu pour les jeunes, donc il faudrait peut-être changer ça. Je suis en train de mijoter quelque chose qui pourrait permettre aux équipes de faire des économies et qui serait plus favorable aux jeunes joueurs locaux dans leur transition vers le hockey senior.»

Cela ne signifie toutefois pas que les vétérans du Nord-Ouest seront laissés de côté. Pour Alexis Ouellet, ils demeurent un élément important du succès du CRH.

«On ne crachera pas sur les joueurs locaux, mais on veut laisser de la place aux jeunes. Je me verrais mal refuser des joueurs comme Dean Ouellet ou Kevin Gagné, qui ont joué du bon hockey à l’extérieur et qui retournent jouer du hockey senior dans leur localité.»

Le président du CRH demeure optimiste. D’après lui, plusieurs défis peuvent être surmontés dès l’an prochain.

«C’est sûr que, pour moi, c’était une année d’adaptation. Je n’ai pas vraiment eu de mot à dire en ce qui concerne la constitution de la ligue, je n’ai fait que l’appliquer. Je dirais que l’année prochaine, ce sera vraiment l’année numéro un, où je vais commencer à me mettre les mains là-dedans pour essayer de changer les choses.»

Il conserve encore l’espoir de rapatrier les équipes qui ont pris une année sabbatique en 2022-2023 et même de solliciter d’autres endroits qui avaient jadis une équipe.

«De ce que j’ai pu voir des deux équipes qui n’ont pas participé à la dernière saison, il y aurait un intérêt à revenir dans le circuit l’année prochaine. On verra ce qui arrive au fil des semaines. J’ai aussi l’idée d’augmenter le nombre d’équipes. Si on peut rebâtir une équipe à Grand-Sault et ses environs, ce serait très intéressant.»

«Il reste que pour attirer de nouvelles équipes, il faudra faire des changements pour que ce soit plus facile à gérer et que les jeunes aient une place à jouer.»

Le président du CRH devrait entreprendre des discussions avec les formations au cours des prochains jours. Une réunion officielle avec les équipes intéressées devrait avoir lieu d’ici la fin mai.

«Je veux m’asseoir avec les équipes et discuter des changements que j’aimerais apporter à la constitution. Je veux avoir leur “feedback” là-dessus.»

Les Panthères du Haut-Madawaska lorgnent du côté du Québec

Cette semaine, la direction des Panthères du Haut-Madawaska a confirmé qu’elle avait entrepris des discussions avec la Ligue de hockey senior du KRTB, au Québec, afin de peut-être s’y greffer la saison prochaine.

Le président des Panthères, Léonard Viel, est catégorique. Son équipe n’a pas de grandes chances de réintégrer le CRH si certains de ses besoins ne sont pas comblés, à commencer par un redécoupage du territoire.

«J’ai le territoire du Haut-Madawaska et une partie du côté du Québec, mais la ligue a ajouté un règlement interdisant aux joueurs de jouer dans deux ligues différentes. J’ai perdu des joueurs du Québec qui ont décidé de juste jouer au Québec.»

Avec le territoire à sa disposition, M. Viel soutient qu’il ne pourra jamais bâtir une équipe convenable, d’où l’intérêt de joindre une ligue senior au Québec.

En intégrant la ligue du KRTB, le président des Panthères pourrait étendre son territoire, lui permettant ainsi de solliciter des hockeyeurs de Saint-François-de-Madawaska jusqu’à Saint-Léonard.

«Je fais ça pour que l’aréna (J.-Docithe-Nadeau de Saint-François) demeure ouvert et aussi pour donner la chance à des jeunes qui ne peuvent pas jouer ailleurs.»

Léonard Viel ne met pas une croix définitive sur un possible retour dans le CRH en 2023-2024. Il croit toutefois que des changements drastiques devront être réalisés.

«Je suis un membre du CRH alors c’est certain que je serai aux réunions pour en savoir plus sur les changements que l’on pourrait faire.»

«Que ce soit dans le Circuit régional de hockey ou dans celui du KRTB, le point est que je veux avoir une équipe de hockey dans le Haut-Madawaska.»