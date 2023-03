Défaite crève-coeur pour le Blizzard d’Edmundston

Le Blizzard d’Edmundston a subi une défaite crève-coeur pour terminer sa saison régulière 2022-2023.

Un but de Sid McNeill dans la dernière minute de jeu a procuré une victoire de 6 à 5 aux Western Capitals de Summerside, dimanche soir, à l’Île-Prince-Édouard..

Il s’agissait pour le numéro 48 d’un cinquième point dans la rencontre.

Olivier Coulombe (52e), Tim Porter (8e), Peter Amanatidis (12e), Alex Arsenault (26e) et Patrick LeBlanc (18e) ont réussi les buts des visiteurs.

Malgré la défaite, le Blizzard (38-12-0-1, 77 points) termine au premier rang de la division Nord, tout juste devant les Western Capitals (35-14-3-0, 73 points).

Seuls les Mariners de Yarmouth ont connu une meilleure saison que l’équipe brayonne, avec une récolte de 84 points.

«Je suis quand même content de l’effort des joueurs. On a joué avec seulement 10 attaquants et cinq défenseurs. On était donc un peu à court de joueurs. Mais on n’a jamais lâché. Les gars ont tout donné», souligne l’entraîneur Simon Olivier.

Les trois buts accordés à court d’un homme ont malheureusement fait la différence dans ce match.

Malgré tout, le pilote se disait satisfait du championnat de division acquis par le Blizzard.

«Ce sont deux divisions qui sont complètement différentes. Si on regarde la fiche de toutes les équipes, on réalise que la compétition était très forte dans notre division», précise-t-il.

Le Blizzard amorcera les séries vendredi, avec un duel (4 de 7) face aux Timberwolves de Miramichi.

La troupe de Simon Olivier pourra compter sur les services de l’attaquant Philippe Collette, qui est présentement avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

Vendredi, le Blizzard l’a emporté 3 à 1 sur les Rapides de Grand-Sault, dans un match présenté au Centre Jean-Daigle.

C’est une poussée de trois buts sans riposte en troisième période qui a permis à l’équipe locale de l’emporter.

Olivier Coulombe (51e), Jérémie Duguay (22e) et Jérémie Fortin (9e) ont réussi les buts des gagnants.

Alex Arsenault a pour sa part fourni deux mentions d’aide.

Mathis Huot (12e) a été le seul à déjouer le gardien vainqueur, Thomas Boucher.

Malgré la défaite, Frédéric Plourde n’a pas grand-chose à se reprocher puisqu’il a repoussé 40 rondelles, pour mériter la deuxième étoile de la rencontre.

Cette rencontre était très spéciale pour la famille LeBlanc, alors que Patrick affrontait son frère cadet Marco pour la toute première fois de sa carrière.