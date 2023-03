Les Rapides disposent des Timberwolves

Yannic Bastarache et Dominic LeBlanc y sont allés d’un but et quatre passes chacun, Ben Diamond a contribué un tour du chapeau et les Rapides de Grand-Sault ont défait les Timberwolves de Miramichi 7 à 4, samedi soir, devant près de 1200 spectateurs au Centre civique de Miramichi.

Evan Bellamy (1-2) et Josh Russell ont été les autres buteurs des Rapides (20-29-2).

Les buts des Timberwolves (26-18-8) sont venus des bâtons de Sam McKinney (1-1), Will Allen, Jack O’Blenis et Cole Young. Limité à une passe, Daryk Dubé-Plouffe remporte donc le championnat des pointeurs avec un total de 99 points (38-61).

Frédéric Plourde a effectué 39 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis Jack Flanagan a fait face à 42 rondelles.

Les Rapides complètent leur calendrier régulier lundi soir en accueillant les Ramblers d’Amherst (16-29-6) au Centre E.-&-P. Sénéchal.