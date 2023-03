Tigres de Campbellton: Charles LeBlanc est heureux que le mois de février soit terminé

Un temps considérés parmi les grands favoris pour tout rafler cette saison dans la Ligue junior des Maritimes, les Tigres de Campbellton ont semé depuis le doute dans la tête des partisans de la LHM en raison d’une fin de saison bien en deçà des attentes. Pas étonnant que le directeur général et entraîneur-chef Charles LeBlanc soit si content que le mois de février se trouve maintenant derrière lui.

«C’est comme si nous avions perdu notre identité, explique LeBlanc. Nous qui étions habitués à marquer de quatre à cinq buts par partie, nous avions soudainement de la misère à en compter deux. Les gars se cherchaient sur la glace et ils tenaient leur bâton de plus en plus serré. Je suis content que février soit terminé.»

«C’est comme si nous avions perdu notre momentum sur le plan mental, indique le jeune attaquant de 18 ans, Justin David. Et quand tu te mets à perdre régulièrement, c’est difficile ensuite de s’en sortir.»

«À la suite d’une bonne discussion, nous étions tous d’accord pour dire que nous avions ce qu’il faut pour nous rendre loin dans les séries. Quand nous jouons comme nous en sommes capables, nous avons l’une sinon la meilleure équipe de la ligue. D’ailleurs, nous venons de marquer 24 buts dans nos trois derniers matchs et ça aide pour la confiance», souligne David.

En remportant deux de ses trois derniers duels du calendrier régulier, les Tigres (27-27-8) ont réussi à devancer par deux petits points les Timberwolves de Miramichi (26-18-8), pour ainsi terminer au troisième rang de la section Nord.

Ça veut donc dire qu’ils affronteront au premier tour des séries éliminatoires les Western Capitals de Summerside (34-14-3). Les T-Wolves, de leur côté, devront se mesurer au Blizzard d’Edmundston (38-12-1).

Ça adonne bien parce que les félins du Restigouche jouent normalement du gros hockey face aux représentants de l’Île-du-Prince-Édouard.

Au cours de leurs 12 dernières confrontations, soit depuis le 6 février 2022, les Tigres ont triomphé à pas moins de huit reprises. Pour cette saison, leur fiche contre leurs rivaux de l’autre côté du pont de la Confédération est de cinq gains et trois revers, dont un en fusillade par la marque de 2 à 1, le 3 mars dernier.

Cette défaite, aux yeux de Charles LeBlanc, aura permis à ses joueurs de mieux comprendre où leurs récents problèmes.

«Ç’a été un véritable match des séries et ç’a semblé réveiller les gars. Ils ont réalisé qu’il était temps de jouer du hockey de série», mentionne LeBlanc.

«Pour une raison ou une autre, nous jouons normalement du gros hockey contre Summerside. Nous jouons avec confiance contre eux», confie-t-il.

Les Tigres seront tout de même les négligés contre les Western Capitals qui, il faut bien le préciser, n’ont pas perdu en temps réglementaire lors de leurs neuf derniers duels.

«Contre eux, il sera important de limiter les revirements en zone neutre. Et il faudra aussi capitaliser sur le fait qu’ils ont trois jeunes défenseurs, dont deux qui n’ont que 16 ans (Lincoln Waugh et Matthew McLean). Il faut exploit de l’inexpérience de ces jeunes défenseurs», soutient LeBlanc.

«Il faudra, entre autres, mettre la rondelle dans le fond de leur zone et utiliser notre physique et notre jeu physique», ajoute-t-il.

Des propos que Justin David endosse totalement.

«Les Western Capitals ont plusieurs défenseurs offensifs et il va falloir les brasser un peu pour les déranger. Cette semaine, je m’attends à ce que nous travaillions beaucoup sur les petits détails», révèle le hockeyeur de Pigeon Hill.

Les deux premières rencontres de cette série 4 de 7 auront lieu au Credit Union Place de Summerside, vendredi et samedi. Le Centre civique Mémorial sera le théâtre des parties trois et quatre, les 23 et 24 mars.

En bref… Les Tigres ont complété leur calendrier régulier en subissant un revers de 6 à 5 contre les Red Wings de Fredericton, samedi. Manix Sarrasin (2), Sam MacFarlane (1-2), Slava Melikov (1-1), Jake Tracey (1-1) et Matthew Mueller ont réussi les buts des Red Wings. Mathieu Pelletier a amassé deux aides. Austin Arsenault (2-1), Daniel Khatib, Eli Reimer et Connor Richard ont assuré la riposte des Tigres. Mathias Savoie a été crédité du gain en arrêtant 34 tirs. Xavier Farrah a repoussé 31 rondelles dans la défaite…