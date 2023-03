Hockey senior: les frères Newcomb se volent la vedette à Bouctouche

Dimanche soir, pendant que les JC’s de Bouctouche savouraient leur triomphe dans leur vestiaire du Centre J.-K.-Irving, un Marcel Newcomb au comble du bonheur fait savoir à son frère aîné Mathieu, auteur du but vainqueur la veille en prolongation, que c’est maintenant son tour d’avoir toute l’attention. Il faut dire qu’il a une bonne raison d’avoir un gros sourire scotché au visage. Le cadet de la famille a permis aux siens de remporter la série contre les Lumberjacks de River Valley grâce à deux buts, dont celui de la victoire dès la 19e seconde de la période de surtemps.

À l’autre bout du fil, lundi, Marcel Newcomb a beaucoup de plaisir à raconter l’anecdote.

«Je lui ai parlé du texte que tu as placé sur Internet et je lui ai dit que c’était à mon tour d’avoir la ‘’fame’’. Et comme de fait, aujourd’hui (lundi) tu m’appelles», s’est exclamé en riant le sympathique numéro 79 des JC’s.

«C’est définitivement l’un de mes plus gros buts depuis que je joue au hockey», poursuit l’athlète de 27 ans originaire de Grande-Digue.

Questionné sur la boutade de son frère, Mathieu Newcomb a rétorqué, pince-sans-rire, qu’il pouvait bien laisser une petite chance à son cadet une fois de temps en temps.

«Ç’a été un très bon week-end pour les Newcomb», a ajouté l’aîné.

C’est devant son père Owen, lui-même un ancien porte-couleurs des JC’s, et sa mère Noëlla que Marcel Newcomb a joué les héros. Owen était également là, la veille à Doaktown, lorsque l’aîné a mis fin au suspense.

«Il est vraiment content de ses boys, révèle Mathieu Newcomb. Il a joué lui aussi à ce niveau dans le temps. Je me souviens que j’avais 12 ou 13 ans et que mon père avait effectué un retour dans le hockey senior. Il avait alors 47 ou 48 ans.»

Cette victoire permet du même coup aux JC’s de se qualifier pour la demi-finale du circuit de hockey senior Beauséjour. Ils affronteront pour l’occasion le vainqueur de la série quart de finale opposant les Coal Miners de Springhill et les Hawks d’Elsipogtog. Ces derniers sont en avance 2-0.

«Si nous affrontons les Hawks, ça va attirer beaucoup de monde aux parties. On risque de refuser des spectateurs à la porte pour chaque match», soutient Marcel Newcomb.

Pour revenir à cette série remportée 4 à 1 par les JC’s, Mathieu Newcomb est d’avis que le premier duel, remporté 9 à 3 par les Lumberjacks, a eu une effet bénéfique sur son équipe.

«Ça nous a réveillé, dit-il. Je suis convaincu que les Lumberjacks auraient préféré nous battre 3 à 1 au lieu de nous laver comme ça. Dès la partie suivante, même si mon frère et moi n’étions pas là parce que nous avons purgé tous les deux un match de suspension, les gars ont été la gagner à Doaktown. Ensuite, Alex Collette a été incroyable devant le filet. C’est d’ailleurs lui qui a volé la quatrième partie.»

«La défaite dans le premier match est le coup de pied dans le derrière que nous avions besoin pour nous réveiller, confirme Marcel Newcomb. Nous avions pris cette première partie à la légère, alors que nous savions pourtant que les Lumberjacks s’étaient beaucoup améliorés avec l’ajout de quelques joueurs après les Fêtes. Honnêtement, nous sommes contents d’avoir terminé la série dimanche soir parce que ça ne nous tentait pas de retourner là-bas pour un sixième match.»

Notons par ailleurs que les Alpines de Tracadie ont pris les devants 1-0 dans l’autre demi-finale avec un gain de 4 à 1, dimanche soir, au Centre Rhéal-Cormier. Les Marchands de Shippagan-les-Îles auront l’occasion de rebondir dimanche au Complexe S.-A.-Dionne.