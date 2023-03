Quelques hauts et beaucoup de bas pour le Moose du Nord

Quelques hauts et beaucoup de bas. Voilà qui résume assez bien la campagne que vient de connaître le Moose du Nord dans le Circuit de hockey des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le Moose a vu sa saison prendre fin il y a une semaine quand les Flyers de Moncton ont remporté leur série demi-finale en cinq duels.

Parmi les hauts, difficile de ne pas citer les deux victoires de 4 à 3 contre les Knights de Charlottetown, eux qui sont les champions du calendrier régulier. Il y a aussi un gain de 5 à 1 face aux Flyers de Moncton la semaine dernière dans le quatrième match de la série.

Évidemment, la brillante tenue de l’équipe au tournoi Ice Jam, en février, est un autre moment fort. Rappelons que le Moose a remporté deux matchs et subi deux revers en prolongation au tournoi annuel de Halifax.

Malheureusement, il y a également eu des périodes nettement moins reluisantes. Particulièrement cette séquence de 10 défaites en 11 parties, du 8 janvier au 11 février.

Ceci dit, leur fiche de 11 victoires contre 24 défaites en saison régulière se veut néanmoins la meilleure fiche en six ans d’histoire depuis les 15 gains et 24 revers, dont quatre en prolongation, en 2019-2020.

«Nous avions des attentes, surtout en raison de notre noyau qui comprenait cinq joueurs repêchés par une équipe de la LHJMQ, affirme l’entraîneur-chef Francis Rochon. Je ne sais pas, peut-être que nous avons surévalué un brin le groupe.»

Rochon a toutefois tenu à rappeler que ses joueurs ont pourtant démontré à certaines reprises qu’ils étaient capables de compétitionner. Il parle bien sûr du Ice Jam, mais également des victoires contre les Knights et les Flyers.

«Si tu regardes les résultats en saison régulière, nous avons perdu neuf parties par l’écart d’un ou deux buts. Tu changes ces matchs de bord et nous sommes pas très loin de la deuxième place. Nous avons trop souvent manqué d’opportunisme pendant cette saison», confie Rochon.

Sur le plan individuel, le gardien Niko Boudreau, élu au sein de la deuxième équipe d’étoiles, a sans doute été le joueur le plus utile et constant de l’équipe.

Boudreau ne cache pas être fier de sa saison, particulièrement des premiers mois de celle-ci.

«Avec la blessure d’Anthony (Savoie) qui s’est cassé un pouce, j’ai dû jouer beaucoup plus dans les derniers mois et ce n’était pas toujours facile, soutient Boudreau. Mais, règle générale, je suis content de ma saison. Je crois que j’en ai maintenant terminé avec le hockey M18 et je m’attends à jouer junior cet automne. J’espère que ce sera avec les Islanders même s’ils ne m’ont fait aucune promesse.»

«J’ai l’intention de travailler sur la vitesse de mes mouvements cet été et continuer de gagner en confiance. Je ne suis pas le gardien le plus costaud, mais il y a moyen de paraître plus gros devant son filet en affichant plus de confiance», souligne l’athlète de 5 pieds 10 pouces (et demi) et 185 livres.

Rappelons que Boudreau a disputé trois parties avec les Islanders cet hiver. Il est aussi la propriété des Timberwolves de Miramichi dans la Ligue junior des Maritimes.

Francis Rochon ne tarit d’ailleurs pas d’éloges au sujet de son jeune portier de 16 ans.

«Niko a démontré qu’il avait le potentiel pour jouer régulièrement dans la LHJMQ. Il n’y a encore rien de coulé dans le béton, mais il a la force de caractère pour le faire. Il a tous les outils pour passer au prochain niveau. C’est un gamer, comme on dit dans le jargon du hockey. Il est meilleur quand les matchs sont importants», souligne le pilote du Moose.

Izach Poirier, Anthony Gaudet et Simon Duguay sont d’autres joueurs qui ont eu droit à de bons mots de la part de l’entraîneur. Notons que Duguay, un défenseur, a été choisi dans la première équipe d’étoiles du circuit.

«Depuis Noël, Izach a définitivement été mon meilleur attaquant. Anthony et Simon, eux, ont été très bons dans les séries. Mon autre joueur repêché, le gardien Anthony Savoie, a malheureusement raté plusieurs matchs en raison d’une blessure», mentionne-t-il.

Plusieurs recrues attendues

Comme les chances de revoir les cinq joueurs repêchés dans la LHJMQ sont plutôt minces en vue de la prochaine saison, alors qu’ils devraient faire le saut dans la LHM ou encore dans la LHM, le Moose du Nord pourrait faire de la place à plusieurs recrues nés en 2008 pour la saison 2023-2024.

«Nous nous attendons à voir de huit à 10 gars de l’équipe actuelle revenir, révèle le président et directeur général du Moose Hollis Chamberlain. J’ignore combien nous allons ajouter de jeunes de 2008, mais ça pourrait être de six à huit gars. Nous aimerions aussi que le gardien de Saint-Quentin, Samuel Quimper, un 2007, se joigne à notre club. Il a été très bon aux Jeux du Canada.»

Parmi les 2008 à qui le Moose pourrait ouvrir toutes grandes les portes, on retrouve les défenseurs Cameron LeBlanc et Alexandre Roy, de même que les attaquants Grady Burns, Marc-Gabriel Roussel, Cameron Miller et Zachary Savoie.

Chamberlain sera d’ailleurs présent à Dieppe, ce week-end, afin de voir à l’œuvre les meilleurs joueurs de niveau M15 évoluant dans son territoire. Territoire qui comprend, outre le Moose du Nord, les Bulls du Nord-Ouest, les Hawks de Moncton et les Flyers de Dieppe. Dans le cas des Hawks et des Flyers, ce sont en fait les joueurs venant du comté de Kent. Si les joueurs de Richibucto appartiennent au Moose, ceux de Bouctouche et des environs font partie d’une zone libre qui permettent aux hockeyeurs de cette région de se joindre soit aux Flyers de Moncton ou encore au Moose du Nord.