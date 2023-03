Une finale Moncton-Fredericton qui s’annonce âprement disputée

Dans une série qui ne représente pas grand-chose, si ce n’est la fierté de s’afficher ensuite en tant que champions provinciaux, les Flyers de Moncton et les Caps de Fredericton entament mardi soir la finale néo-brunswickoise du Circuit de hockey interprovincial M18 qui comprend aussi l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est que les deux formations sont déjà assurées de représenter le Nouveau-Brunswick au Championnat de l’Atlantique. Les Caps, parce qu’ils seront les hôtes du tournoi. Pour ce qui est des Flyers, en s’assurant d’une place en finale, ils sont donc automatiquement les représentants du circuit pour la province.

Les Caps ont aisément éliminé le décevant Vito’s de Saint-Jean en quatre matchs consécutifs, tandis que les Flyers ont eu besoin de cinq rencontres pour venir à bout du Moose du Nord.

Le premier duel de cette finale 4 de 7 sera présenté mardi soir au Centre Propane Supérieur, puis les deux formations se retrouveront jeudi au Complexe sportif Willie O’Ree.

Bien que les Flyers aient remporté huit de leurs 11 duels face aux Caps pendant la saison régulière, la majorité de leurs confrontations ont toujours été âprement disputées.

«Nous nous attendons à des matchs serrés, affirme l’attaquant des Flyers Zachary Boudreau. Les Caps ont une très bonne équipe offensive avec les Ben Cross et Zach Rushton, à l’avant, de même que Zachary Robichaud et Will Reynolds en défensive.»

«C’est une série qui pourrait aussi bien aller d’un côté comme de l’autre, ajoute Boudreau, qui se veut l’un des plus beaux espoirs de la province en vue du prochain repêchage de la LHJMQ. Ce qui va nous aider, c’est que tous les gars seront là pour cette finale. Contre le Moose, il nous manquait toujours des gars.»

Pour dire vrai, les Flyers manqueront les services d’un joueur important puisque le défenseur Tomas Hendrickson, suspendu, ratera les quatre premiers duels de la série.

Les représentants de la capitale provinciale entendent justement profiter de cette absence pour mettre davantage de pression sur la jeune brigade défensive des Flyers.

«Hendrickson est leur meilleur défenseur et tous les autres sont des recrues, révèle l’arrière des Caps Zachary Robichaud. Il y a aussi le fait que leurs gardiens (Loïc Nadeau et Simon Cormier) sont loin d’être les meilleurs de la ligue. Nous allons les bombarder de partout. Ça fait 13 ans que les Caps ont pas gagné le championnat alors nous sommes dûs.»

Robichaud, qui est l’un des trois patineurs d’Edmundston au sein de la formation de Fredericton, en compagnie de Nicolas Dubé et Alex Thibault, est également d’avis que les Flyers sont une équipe dont l’offensive provient d’un seul trio. Du moins, la plupart du temps.

«Leurs buts viennent surtout du trio de (Zachary) Wheeler, (Cooper), Cormier et (Jonah) Leard, indique Robichaud. De notre côté, nous avons deux unités qui peuvent contribuer. Notre punch offensif est donc un peu mieux diversifié.»

Lorsque questionné sur les propos de Robichaud, le vétéran Cooper Cormier a rétorqué que les Flyers peuvent au contraire compter sur un deuxième trio en mesure de marquer sa part de buts.

«Ce sont plutôt les Caps qui sont une équipe avec un trio. Le trio de Cross et Rushton est très bon, mais c’est tout. Si nous parvenons à les contrer, ça devrait bien aller», mentionne Cormier, qui domine les pointeurs dans les séries éliminatoires avec 14 points en cinq duels, dont six buts.

Cormier ajoute que les Flyers sont déterminés à gagner cette finale coûte que coûte afin d’aller chercher du momentum avant le Championnat de l’Atlantique.

«C’est important d’aller chercher de la confiance, dit-il. C’est important pour les deux clubs. Si nous respectons le plan de match, ça devrait bien aller. C’est sûr qu’il va nous manquer Hendrickson pour commencer la série, mais nous avons de jeunes défenseurs comme (Noah) Collette et Connor (Sturgeon) qui sont capables de faire du très bon travail.»